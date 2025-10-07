A pesar de que el chef Ricardo (Diego Martín) ha alcanzado el éxito, un error lo lleva a perder todo lo que ha conseguido en “Sin Gluten”. Después de aceptar su alcoholismo, se convierte en maestro en la escuela de cocina donde comenzó en busca de una segunda oportunidad. ¿Cuándo se estrenará la comedia española creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio para La 1 y Amazon Prime Video? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

La serie que aborda con humor temas como la redención, la inclusión social y las segundas oportunidades fue producida por Onza Entertainment y se grabó en Leganés, así como en exteriores naturales de Madrid y Getafe.

Diego Martín, Alicia Rubio y Antonio Resines lideran el elenco de “Sin Gluten”, que también cuenta con las actuaciones Adam Jezierski, Iñaki Ardanaz y Teresa Cuesta, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó. Entonces, ¿quién es quién en la serie española de Amazon Prime Video y La 1?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SIN GLUTEN”

1. Diego Martín como Ricardo

Diego Martín, que anteriormente apareció en “Tres metros sobre el cielo”, “REC: Génesis”, “Tengo ganas de ti”, “Gente en sitios”, “Velvet”, “El Ministerio del Tiempo”, “Élite”, “Muertos S.L.” y “Legado”, asume el rol de Ricardo, un chef que debido a su alcoholismo cayó en desgracia. Para reparar su vida, se convierte en maestro.

De acuerdo con la descripción de RTVE, “lleva bastante mal haber pasado de ser el chef de su propio restaurante de lujo a estar frente a unos niñatos que no saben ni freír un huevo. Le importan bastante poco sus estudiantes; es muy exigente con ellos, y solo busca volver cuanto antes a su restaurante. Pero para ello ha de dejar definitivamente el alcohol.”

Diego Martín da vida a Ricardo, famoso chef que perdió todo por un escándalo, en la serie española "Sin Gluten" (Foto: RTVE)

2. Adam Jezierski como Fred

Adam Jezierski, que saltó a la fama interpretando a Gorka en la serie “Física o Química”, da vida a Fred, profesor influencer y Chef motivacional que sube vídeos a las redes sociales animando a sus seguidores a dejar de ser unos losers y “seguir creciendo” con sus recetas y consejos vitales. “Ricardo le hará sentirse amenazado y lo considerará su enemigo.”

Adam Jezierski interpreta a Fred, un profesor influencer, en la serie española "Sin Gluten" (Foto: RTVE) / Javier de Agustin Aldeguer

3. Alicia Rubio como Sonia

Alicia Rubio, que participó en series como “Amar es para siempre”, “Ciega a citas”, “Mar de plástico”, “Algo que celebrar”, “Tiempos de guerra” y “Pequeñas coincidencias”, encarna el papel de Sonia, la tutora educativa de la escuela. “Ella y Jaime, el director, son pareja. Ahora que el reloj biológico de Sonia marca la hora de dar un paso más en la relación, Jaime no se siente preparado para ello.”

Alicia Rubio asume el rol de Sonia, una tutora educativa de la escuela, en la serie española "Sin Gluten" (Foto: RTVE)

4. Iñaki Ardanaz como Jaime

Iñaki Ardanaz, que fue parte de “Hospital Central”, “El fin de la comedia”, “El asesinato de Carrero Blanco”, “Amar es para siempre”, “La línea invisible” y “El internado: Las Cumbres”, interpreta a Jaime en “Sin Gluten”. Se trata del director de la escuela de cocina y admira profundamente a Ricardo. “Pese a los conflictos y recaídas de éste, Jaime confía en él y le ofrece varias segundas oportunidades.”

Jaime (Iñaki Ardana) presenta a Ricardo (Diego Martín) como nuevo profesor de la escuela de cocina en la serie española "Sin Gluten" (Foto: RTVE)

5. Antonio Resines como Jacinto

Antonio Resines, quien fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (2015-2016) y ganador de un premio Goya a la mejor interpretación masculina protagonista, da vida a Jacinto, el conserje de la escuela y dealer de los alumnos. “Aparentemente se lleva bien con todo el mundo; pero es un tipo duro a pesar de su imagen cordial.”

Fred (Adam Jezierski) hablando con Jacinto (Antonio Resines) en la serie española "Sin Gluten" (Foto: RTVE)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Sin Gluten”:

Richard Collins-Moore

Marta Fernández Muro

Teresa Cuesta como Mapi

Sonia Javaga

Alejandra Zuleta

Maite Sandoval

Alfonso Lara

Lucas Miramón como Luis

Najwa Khliwa como Amina

Daniel Triana como Yoel

Paula Muriana como Candela

Tadeo Masó como Javier

Leire Ruiz

Jordi Aguilar

Vega Céspedes

Fernando Tejero

¿DE QUÉ TRATA “SIN GLUTEN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de RTVE, en “Sin Gluten”, “Ricardo (Diego Martín), un prestigioso chef, cae en desgracia tras viralizarse un vídeo donde insulta, borracho, a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre y a aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando era un adolescente rebelde.

Entre alumnos indiferentes y profesores hostiles, encuentra consuelo en el alcohol. La amenaza de un posible despido debido a un incidente en una clase le obligará a usar la excusa de su rehabilitación para evitarlo.”

¿CÓMO VER “SIN GLUTEN”?

“Sin Gluten” se estrenará el miércoles 8 de octubre de 2025 en La 1, mientras que a Amazon Prime Video llegará el viernes 10 de octubre. Por lo tanto, para ver la nueva serie española solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

