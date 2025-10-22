¿Alguna vez te has preguntado cuál es la película de terror más aterradora de la historia? No según los críticos, ni los fans, sino la ciencia. Pues bien, la respuesta ha llegado, y se llama “Sinister”. Este clásico moderno dirigido por Scott Derrickson ha logrado lo que muchos intentaron sin éxito: hacer que el corazón de los espectadores lata más rápido que nunca. No es una opinión ni una sensación subjetiva, sino un hecho comprobado por el Proyecto Ciencia del Terror, un estudio que se propuso medir el miedo de forma científica.

El Proyecto Ciencia del Terror reunió a 250 voluntarios para ver decenas de películas durante todo un año, mientras sus ritmos cardíacos eran monitoreados. El resultado fue una métrica conocida como la Puntuación Ciencia del Terror, que combina frecuencia cardíaca y variabilidad para determinar qué tan aterrorizado está realmente el espectador.

Y entre todos los filmes analizados, “Sinister” se llevó la corona con una puntuación de 96 sobre 100, superando por un punto a la también estremecedora “Host”.

¿QUÉ TIENE “SINISTER” QUE LA HACE TAN TEMIBLE?

La película, estrenada en 2012, sigue a un escritor de crímenes reales que se muda con su familia a una casa marcada por un asesinato múltiple. Pronto descubre una caja con grabaciones caseras que esconden un secreto demoníaco detrás de las muertes.

Lo que comienza como una investigación se transforma en una pesadilla sobrenatural que atrapa no solo al protagonista, sino también al espectador. Según el estudio, el pico más alto de frecuencia cardíaca registrado fue de 131 pulsaciones por minuto, una cifra que habla por sí sola.

No es casualidad que “Sinister” siga generando miedo más de una década después de su estreno. La atmósfera, los silencios, los sustos bien dosificados y la sensación de peligro constante la convierten en una experiencia aterradora. Derrickson, junto al guionista C. Robert Cargill, supo crear una historia donde cada sombra parece tener vida y cada sonido, una intención maligna. No se trata solo de sobresaltos, sino de una tensión que crece minuto a minuto hasta dejarte sin aliento.

Según los resultados, "Sinister" obtuvo una puntuación de miedo de 96 (Foto: Rotten Tomatoes)

LA CLASIFICACIÓN DE LAS PELÍCULAS MÁS ATERRADORAS

En el ranking del Proyecto Ciencia del Terror, otras producciones también destacaron por su capacidad para generar miedo. “Host”, grabada enteramente en una videollamada de Zoom, obtuvo una puntuación casi idéntica.

Le siguen “Insidious”, “Skinamarink”, “El Conjuro”, “Hereditary” y “Smile”, todas ellas películas que, en distintos estilos, mantienen vivo el arte de asustar. Sin embargo, ninguna logró igualar el equilibrio entre atmósfera, terror psicológico y sustos efectivos que distingue a “Sinister”.

Curiosamente, el experimento también reveló que no todos los sustos funcionan igual para todos. Mientras algunos espectadores reaccionan más a los sobresaltos, otros temen más a lo que no se ve. “Sinister” logra dominar ambos terrenos. Desde su inquietante banda sonora hasta su perturbador antagonista, Bagul, cada elemento está diseñado para mantener los nervios al límite. La película no solo asusta, sino que deja una huella que perdura mucho después de que terminan los créditos.

Lo mejor de todo es que quienes quieran poner a prueba su valentía pueden hacerlo fácilmente: “Sinister” está disponible gratis en Tubi, perfecta para una maratón de Halloween. Así que si crees que nada te asusta, este es el momento de comprobarlo con la película que, según la ciencia, aterra incluso a los más valientes.

