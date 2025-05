¿Quién es quién en “Sirenas” (en su idioma original: “Sirens“)? Resulta que la serie de Netflix se presenta como una interesante comedia dramática en el catálogo de la plataforma de streaming, con estrellas de la talla de Julianne Moore, Meghann Fahy y Milly Alcock en el elenco. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción. Por ello, en las siguientes líneas, te invito a revisar su guía de reparto (cast guide). ¡Seguro encuentras varios rostros conocidos!

Vale precisar que el show televisivo se desarrolla durante un intenso fin de semana en una lujosa propiedad, haciendo un análisis de las mujeres, el poder y la clase.

De esta manera, conocemos a Devon, una joven preocupada por la relación demasiado cercana de su hermana con su jefa millonaria. En ese sentido, somos testigos de su búsqueda de respuestas...

Antes de continuar, mira el tráiler de “Sirenas”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SIRENAS”?

1. Julianne Moore como Michaela Kell

Empiezo la lista con Michaela, una etérea y enigmática socialité billonaria sobre la que recaen sospechas de mantener una controvertida relación con su asistente Simone.

La actriz que se pone en la piel del personaje es la ganadora del Óscar Julianne Moore. Entre sus proyectos previos, se encuentran: “The Big Lebowski”, “Hannibal”, “Children of Men” y “The Fugitive”.

2. Meghann Fahy como Devon DeWitt

Devon es la protectora y feroz hermana mayor de Simone. Ella cree que existe un vínculo espeluznante entre esta última y Michaela.

La artista que la interpreta es Meghann Fahy, también integrante de los elencos de “The White Lotus 2”, “Miss Sloane”, “The Perfect Couple” y “Drop”.

3. Milly Alcock como Simone DeWitt

Simone es la asistente personal de Michaela. Pese a las preocupaciones de su hermana mayor sobre su trabajo, ella cree que su empleo es un sueño hecho realidad.

Este rol es asumido por Milly Alcock, cuya filmografía incluye títulos como "House of the Dragon“, ”Upright“, ”Reckoning" y la futura película "Supergirl: Woman of Tomorrow“.

4. Kevin Bacon como Peter Kell

Peter es el esposo de Michaela. El intérprete que le da vida al personaje es Kevin Bacon, a quien también hemos visto en "Mystic River“, ”X-Men: First Class“, ”Sleepers" y el clásico "Footloose“.

5. Glenn Howerton como Ethan Corbin III

Ethan Corbin III es un amigo de Michaela y Peter. El actor a cargo del papel es Glenn Howerton, quien -previamente- ha aparecido en: "Fargo“, ”The Strangers“, ”It’s Always Sunny in Philadelphia" y ”Crank“, entre otras producciones.

Otros actores y personajes de “Sirenas”:

Josh Segarra como Raymond, el novio de Devon

Felix Solis como José, el jardinero

Trevor Salter como Jordan, el capitán del barco de Ethan

Britne Oldford como Missy, el ama de llaves

Lauren Weedman como Patrice, la cocinera

Jenn Lyon como Cloe, una seguidora de Michaela Kell

Erin Neufer como Lisa, una seguidora de Michaela Kell

Emily Borromeo como Astrid, una seguidora de Michaela Kell

Bill Camp como Bruce DeWitt, el padre de Devon y Simone

Patrick Voss Davis como Eddy

