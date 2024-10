Poco antes del inicio de una nueva gira mundial, la sensación del pop Skye Riley (Naomi Scott) comienza a experimentar una serie de eventos cada vez más perturbadores en “Smile 2″, conocida como “Sonríe 2″ en Hispanoamérica. Para recuperar el control de su vida, debe enfrentar su oscuro pasado. ¿Quiénes son los protagonistas del thriller psicológico sobrenatural escrito y dirigido por Parker Finn? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La fotografía principal de la secuela de la película de 2022 se realizó de enero a marzo de 2024 en Hudson Valley, Nueva York. La cinta de terror que contó con Wyck Godfrey y Robert Salerno como productores se estrena el 18 de octubre de 2024 en Estados Unidos y un día antes en Latinoamérica.

Mientras Kyle Gallner retoma su papel de la primera película, Naomi Scott, Lukas Gage y Rosemarie DeWitt se convierten en los protagonistas de “Smile 2″. A ellos se unen, Dylan Gelula, Miles Gutiérrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Ray Nicholson y Drew Barrymore.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SMILE 2″

1. Naomi Scott como Skye Riley

Naomi Scott, actriz, cantante, bailarina y compositora británica que apareció en “Life Bites”, “Terra Nova”, “Anatomy of a Scandal”, “Lemonade Mouth”, “Power Rangers”, “Aladdín” y “Charlie’s Angels”, asume el papel de Skye Riley, una famosa artista pop que tras presenciar un suicidio se convierte en la nueva portadora de la maldición de la Entidad de la Sonrisa.

Naomi Scott da vida a Skye Riley, una cantante que ahora lleva la maldición, en la película de terror "Smile 2" (Foto: Paramount Pictures)

2. Lukas Gage como Lewis Frigoli

Lukas Gage, que ha aparecido en series como “American Vandal”, “The White Lotus”, “You”, “Euphoria” y “Fargo”, y en películas como “Assassination Nation”, “Deadcon”, “Max Reload and the Nether Blasters”, “How to Blow Up a Pipeline”, “Down Low” y “Road House”, da vida a Lewis Frigoli, compañero de la escuela de Skye que le pasó la maldición.

Lukas Gage interpreta a Lewis Frigoli, un amigo de Skye y una de las víctimas de la maldición, en "Smile 2" (Foto: Paramount Pictures)

3. Kyle Gallner como Joel

Kyle Gallner, conocido por sus papeles como Cassidy Casablancas en la serie “Veronica Mars”, Colin Gray en la película “Jennifer’s Body” y Quentin en la versión de 2010 de “A Nightmare on Elm Street”, retoma el rol de Joel el oficial de policía y exnovio de Rose. También está maldito con la Entidad de la Sonrisa.

Kyle Gallner regresa como Joel, el exnovio de Rose, en la película de terror "Smile 2" (Foto: Paramount Pictures)

4. Peter Jacobson como Morris

Peter Jacobson, conocido por su papel de Dr. Chris Taub en la serie “House M. D.” y por “The Midnight Meat Train”, “The Good Wife”, “The Americans”, “Fear the Walking Dead”, “Billions”, “The Goldfinch” y “Fly Me to the Moon”, interpreta a Morris en “Smile 2″. Se trata de un hombre que ha seguido la cadena de muertes que lo llevan hasta Skye, a quien le ofrece una peligrosa solución.

Peter Jacobson asume el rol de Morris, un hombre que le ofrece ayuda a Skye, en la película de terror "Smile 2" (Foto: Paramount Pictures)

5. Rosemarie De Witt

Rosemarie De Witt, que apareció en las series “Law & Order: Special Victims Unit”, “Sex and the City”, “The Commuters”, “Rescue Me”, “Love Monkey”, “Standoff”, “Mad Men”, “United States of Tara”, “Olive Kitteridge”, “The Last Tycoon”, “Black Mirror” y “Little Fires Everywhere”, da vida a alguien cercana a Skye.

Rosemarie De Witt es parte del elenco de la película de terror "Smile 2", donde interpreta a alguien cercano a la protagonista (Foto: Paramount Pictures)

Estos son los actores que completan el reparto “Smile 2″:

Dylan Gelula

Miles Gutiérrez-Riley

Raúl Castillo

Ray Nicholson

Drew Barrymore

¿DE QUÉ TRATA “SMILE 2″?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Smile 2″, “la estrella del pop mundial Skye Riley está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, Skye tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde”.

¿CÓMO VER “SMILE 2″?

“Smile 2″ se estrenará el viernes 18 de octubre de 2024 en salas de cine de Estados Unidos. A Latinoamérica llegará el jueves 17 de octubre.