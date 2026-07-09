El único consuelo de Sasaki, un oficinista estresado, es fumar y ver a Yamada, la amable cajera de su supermercado favorito en “Smoking Behind the Supermarket with You” (“Super no Ura de Yani Sū Futari” en su idioma original), sin embargo, la historia da un giro cuando una noche llega tarde y en lugar de encontrarse con la sonrisa de Yamada conoce a Tamaya, una chica de estilo alternativo que lo invita a fumar a su zona secreta. A partir de ese momento se forma un vínculo especial entre los protagonistas de este nuevo anime que llega a Crunchyroll. ¿Cuándo se estrenará? ¿Cuántos episodios tiene?

Mira también: Los anuncios más importantes de la Anime Expo 2026

Basada en el aclamado manga escrito e ilustrado por Jinushi, que comenzó como un webcómic publicado en X en marzo de 2022 y luego empezó a serializarse en la revista Monthly Big Gangan de Square Enix en julio del mismo año, esta serie promete ser un soplo de aire fresco dentro de la comedia romántica, alejándose de los tropos juveniles de instituto para ofrecer una experiencia adulta, madura y sumamente reconfortante.

Masato Suzuki y Aoi Mori se encargan de la dirección de “Smoking Behind the Supermarket with You” en el estudio Asahi Production. Mientras que Mio Inoue (“My Awkward Senpai”) es responsable de la composición, Tomoka Otaki (“A Galaxy Next Door”), del diseño de personajes y Shin Kono y Sayaka Aoki de la música.

Mientras fuman y comparten confidencias, el protagonista de "Smoking Behind the Supermarket with You" cree haber encontrado una nueva y peculiar amiga para desahogarse (Foto: Asahi Production)

¿DE QUÉ TRATA “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”?

De acuerdo con la sinopsis de Crunchyroll, en “Smoking Behind the Supermarket with You”, “Sasaki es un asalariado agotado por la rutina de oficina que sobrevive entre cigarrillos y la alegre sonrisa de Yamada, la cajera de su supermercado favorito. Pero una noche, tras una jornada infernal, llega tarde y descubre que Yamada no está. Sin un lugar donde fumar, su ánimo se viene abajo… hasta que una joven con piercings le dice: ‘Aquí puedes fumar’.”

Por lo visto en el tráiler, Yamada y Tamaya son la misma persona, pero el único que no lo nota es Sasaki, quien solo le pregunta cómo la joven con piercings sabe algunas cosas sobre él, entre ellas su nombre y que siempre paga en la caja 2 del supermercado.

¿CÓMO VER “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”?

“Smoking Behind the Supermarket with You” se estrena el 9 de julio de 2026 en Japón, fecha en la que también comenzará su emisión semanal regular a nivel internacional a través de Crunchyroll.

Por lo tanto, para ver este anime de comedia romántica y costumbrismo solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

No obstante, el 3 de junio de 2026, la plataforma ABEMA en Japón y Crunchyroll a nivel global sorprendieron a los fans liberando los primeros capítulos, pero adaptados en 12 mini episodios.

También estará disponible en Netflix, pero solo en algunas regiones seleccionadas.

TRÁILER DE “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”

REPARTO DE VOZ DE “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”

Takuya Sato le da voz a Sasaki

Seena Hoshiki le da voz a Yamada / Tayama

Toa Yukinari le da voz a Goto

Yoko Hikasa le da voz a Jefa Maezawa

Megumi Toyoguchi le da voz a Ono

Rikuya Yasuda le da voz a Obata

Shinya Takahashi le da voz a Suzuki

El anime "Smoking Behind the Supermarket with You" se enfoca en las conversaciones nocturnas, la empatía mutua y los pequeños gestos de complicidad de los protagonistas (Foto: Asahi Production)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”?

La primera temporada de “Smoking Behind the Supermarket with You” tendrá 12 episodios, con una duración aproximada de 24 minutos.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí