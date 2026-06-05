La temporada de anime de verano empieza en julio de 2026 y una de las series más esperadas es “Smoking Behind the Supermarket with You”, que narra la historia de Sasaki, un oficinista de mediana edad atrapado en un trabajo agotador y cuyos únicos placeres son fumar y la sonrisa de la cajera del supermercado, Yamada. Sin embargo, una noche no la encuentra y en su lugar conoce a Tamaya, una joven con un estilo gótico y piercings que lo invita a fumar con ella. Poco a poco se forma un vínculo más fuerte entre los protagonistas.

Este anime se basa en el aclamado manga escrito e ilustrado por Jinushi, que comenzó como un webcómic publicado en X en marzo de 2022 y luego empezó a serializarse en la revista Monthly Big Gangan de Square Enix en julio del mismo año. Masato Suzuki y Aoi Mori se encargan de la dirección en el estudio Asahi Production.

“Smoking Behind the Supermarket with You”, que cuenta con la composición de Mio Inoue (“My Awkward Senpai”), el diseño de personajes de Tomoka Otaki (“A Galaxy Next Door”) y la música de Shin Kono y Sayaka Aoki, se centra en las divertidas interacciones y el floreciente romance entre estos dos personajes, mientras disfrutan de sus descansos y el anonimato de fumar juntos.

Yamada siempre recibe con una sonrisa Sasaki, protagonista del anime "Smoking Behind the Supermarket with You" (Foto: Asahi Production)

¿CUÁNDO SE ESTRENA Y CÓMO VER “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”?

El estreno de “Smoking Behind the Supermarket with You” está programado para julio de 2026 en Japón, fecha en la que también comenzará su emisión semanal regular a nivel internacional a través de Crunchyroll. Sin embargo, ya puedes ver los primeros episodios del anime.

El 3 de junio de 2026, la plataforma ABEMA en Japón y Crunchyroll a nivel global sorprendieron a los fans liberando los primeros seis capítulos, pero adaptados en 12 mini episodios.

Por lo tanto, a partir de julio, cuando inicie la transmisión oficial, se emitirán semanalmente de forma normal los capítulos restantes (del 7 al 12) para completar la primera temporada de “Smoking Behind the Supermarket with You”, también conocido como “Fumando juntos detrás del súper”.

¿DE QUÉ TRATA “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”?

De acuerdo con la sinopsis de Crunchyroll, en “Smoking Behind the Supermarket with You”, “Sasaki es un oficinista agotado que se arrastra por la rutina corporativa, sostenido por los cigarrillos y la sonrisa alegre de Yamada, la cajera de su supermercado favorito. Pero una noche, tras un turno agotador, llega tarde y no encuentra a Yamada por ningún sitio. Sin lugar donde fumar y con el ánimo por los suelos, una joven con piercings le llama la atención: ‘Aquí puedes fumar’.”

Sasaki no sabe que Tayama y Yamada son la misma persona, así que continúa acudiendo al supermercado para ver la amable sonrisa de Yamada y disfrutar de la compañía de Tamaya, con quien siente que puede desahogarse.

REPARTO DE “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”

Takuya Sato como Sasaki

Seena Hoshiki como Yamada / Tayama

Toa Yukinari como Goto

Yoko Hikasa como Jefa Maezawa

Megumi Toyoguchi como Ono

Rikuya Yasuda como Obata

Shinya Takahashi como Suzuki

Tayama invivta a fumar a Sasaki, protagonista del anime "Smoking Behind the Supermarket with You" (Foto: Asahi Production)

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