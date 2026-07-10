Aunque la emisión regular en Japón de “Smoking Behind the Supermarket with You” (“Super no Ura de Yani Sū Futari” en su idioma original) empezó el 9 de julio de 2026, los primeros episodios de este anime que se aleja de los típicos dramas escolares para enfocarse en la complicidad de dos adultos ya están disponibles en Crunchyroll a nivel global desde el 3 de junio, ya que los primeros seis capítulos fueron adaptados en 12 mini episodios y lanzados antes de su estreno oficial. Entonces, ¿cuántos episodios tiene este anime basado en el manga escrito e ilustrado por Jinushi? ¿Y cuándo se estrenará el capítulo 7?

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Esta serie sigue a un asalariado de 45 años agotado por su trabajo cuya única alegría es la sonrisa de Yamada, la amable cajera de su supermercado favorito. Una noche, tras llegar tarde, una chica rebelde llamada Tayama lo invita a fumar a escondidas detrás del local, sin saber que ella y Yamada son la misma persona. A partir de ese encuentro se desarrolla una relación muy especial.

“Smoking Behind the Supermarket with You”, dirigida por Masato Suzuki y Aoi Mori, retrata el cansancio laboral diario y ofrece una atmósfera terapéutica de alivio y desconexión. Además, apuesta por malentendidos divertidos, conversaciones casuales y una tensión romántica de ritmo lento.

El anime "Smoking Behind the Supermarket with You" se enfoca en las conversaciones nocturnas, la empatía mutua y los pequeños gestos de complicidad de los protagonistas (Foto: Asahi Production)

¿CÓMO VER “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”?

Los seis primeros episodios de “Smoking Behind the Supermarket with You” ya están disponibles en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del anime.

Mientras que el séptimo capítulo llegará el jueves 20 de agosto de 2026 (Considreando la emisión regular en Japón). A partir de esa fecha, se emitirá un nuevo episodio cada semana.

También estará disponible en Netflix, pero solo en algunas regiones seleccionadas. Por lo tanto, para ver este anime de comedia romántica y costumbrismo solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”?

La primera temporada de “Smoking Behind the Supermarket with You” tendrá 12 episodios, con una duración aproximada de 24 minutos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”

Episodio 1: 3 de junio de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 3 de junio de 2026 (Ya disponible)

Episodio 3: 3 de junio de 2026 (Ya disponible)

Episodio 4: 3 de junio de 2026 (Ya disponible)

Episodio 5: 3 de junio de 2026 (Ya disponible)

Episodio 6: 3 de junio de 2026 (Ya disponible)

Episodio 7: 20 de agosto de 2026

Episodio 8: 27 de agosto de 2026

Episodio 9: 3 de septiembre de 2026

Episodio 10: 10 de septiembre de 2026

Episodio 11: 17 de septiembre de 2026

Episodio 12: 24 de septiembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”?

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) /11:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 5:00 p.m.

TRÁILER DE “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”

¿DE QUÉ TRATA “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”?

De acuerdo con la sinopsis de Crunchyroll, en “Smoking Behind the Supermarket with You”, “Sasaki es un asalariado agotado por la rutina de oficina que sobrevive entre cigarrillos y la alegre sonrisa de Yamada, la cajera de su supermercado favorito. Pero una noche, tras una jornada infernal, llega tarde y descubre que Yamada no está. Sin un lugar donde fumar, su ánimo se viene abajo… hasta que una joven con piercings le dice: ‘Aquí puedes fumar’.”

REPARTO DE “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”

Takuya Sato le da voz a Sasaki

Seena Hoshiki le da voz a Yamada / Tayama

Toa Yukinari le da voz a Goto

Yoko Hikasa le da voz a Jefa Maezawa

Megumi Toyoguchi le da voz a Ono

Rikuya Yasuda le da voz a Obata

Shinya Takahashi le da voz a Suzuki

A diferencia de la gran mayoría de comedias románticas de anime que se ambientan en escuelas secundarias, la serie "Smoking Behind the Supermarket with You" destaca por sus protagonistas adultos (Foto: Asahi Production)

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