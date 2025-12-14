Debido a que muchas personas y familias compran comida poco saludable con el dinero que les destina el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), un total de 18 estados restringirán su uso para que adquieran únicamente alimentos sanos. Si bien, ya recibieron la aprobación federal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), muchos se preguntan desde cuándo entrará en vigor la restricción. A continuación, te lo contamos.

Vale precisar que esta medida forma parte de la iniciativa “Make America Healthy Again” (“Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, en español), que busca fomentar la nutrición y combatir las enfermedades crónicas.

El SNAP ayudar a las personas y familias de bajos recursos a comprar alimentos que no pueden costear (Foto: Pixabay)

FECHAS EN LAS QUE ENTRARÁ EN VIGOR LA NUEVA RESTRICCIÓN DE COMIDA CHATARRA EN CADA ESTADO

Las exenciones permiten a los estados bloquear la compra de alimentos procesados, bebidas azucaradas y golosinas. Cada estado determinó en qué momento comienza a poner en rigor la nueva restricción. Así tenemos:

Inicios de 2026: Arkansas, Idaho, Indiana, Iowa, Nebraska y Utah.

Arkansas, Idaho, Indiana, Iowa, Nebraska y Utah. Agosto de 2026: Colorado, Florida, Luisiana, Oklahoma, Texas y Virginia Occidental.

Colorado, Florida, Luisiana, Oklahoma, Texas y Virginia Occidental. Aún falta confirma, pero será en 2026: Dakota del Norte, Hawái, Misuri, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Actualmente, 42 millones de personas con ingresos iguales o inferiores al umbral de pobreza en Estados Unidos son beneficiarias del SNAP.

Los beneficiarios del SNAP reciben un depósito de dinero en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (Foto: Pixabay)

¿CUÁLES SERÁN LAS NUEVAS RESTRICCIONES DEL SNAP EN ESOS 18 ESTADOS?

Las nuevas restricciones que permiten a los 18 estados modificar la definición de “alimentos para comprar” dentro del programa SNAP son:

La mayoría de los estados no permitirán la compra de bebidas azucaradas o refrescos.

Al menos ocho estados incluyeron restricciones específicas sobre golosinas como dulces y caramelos.

Arkansas y otros estados prohibirán la compra de bebidas procesadas. Estas incluyen bebidas de frutas y verduras con menos de la mitad de jugo natural.

Algunos estados tampoco permitirán la compra de bebidas energéticas.

Una imagen de diferentes estantes de golosinas de distintos colores. (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL SNAP

El monto de este programa, que ayuda a personas y familias de bajos ingresos a comprar alimentos nutritivos, se deposita en una tarjeta de beneficios electrónicos (EBT) para ser usado como una tarjeta de débito.

Con el dinero depositado en tu cuenta puedes compra cualquier alimento que se venda en un supermercado, incluidos refrescos, papas fritas, golosinas y bocadillos (algunos estados como los mencionados en los párrafos anteriores optaron por controlar la compra de comida poco saludable).

