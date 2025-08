“Dragon Ball”, “One Piece” y “Naruto” se convirtieron a lo largo de los años en animes reconocidos y amados mundialmente, por lo que es casi imposible imaginar que exista otra producción que pueda igualarlos. Sin embargo, hay una serie animada que se ha planteado alcanzar la trascendencia de alguno de ellos. ¿De cuál se trata? Averígualo a continuación.

LA PRODUCCIÓN QUE BUSCA IGUALAR A “DRAGON BALL”, “ONE PIECE” Y NARUTO”

Se trata de “Solo Leveling”, el anime que con su tercera temporada quiere igualar la trascendencia de las exitosas producciones japonesas. Como se sabe, esta serie se ha convertido en una de las mejores del año, toda vez que sus dos primeras temporadas resultaron ser un boom por su atractiva combinación de elementos como acción intensa y una trama que atrapa de inicio a fin.

Debido a dichas razones, su productor Atsushi Kaneko se refirió al reconocimiento mundial que ha logrado el anime, algo que aún no ha conseguido en Japón, pero lejos de desanimarse, tiene un futuro ambicioso para la franquicia.

Jinwoo tendrá peleas más emocionantes en la tercera temporada de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

“Aunque estoy encantado con la aceptación, personalmente no creo que la serie sea conocida por todos en este momento. ‘Solo Leveling’ aún no es tan universal en Japón. Como japonés residente en Japón, el anime no está al nivel de ‘Dragon Ball’, ‘One Piece’ o ‘Naruto’. Pero si llega la tercera temporada, es cuando quiero romper esa barrera”, señaló en entrevista a Screen Rant.

Con esto deja claro que su objetivo, más allá de continuar la historia, es la de impulsar “Solo Leveling” para situarla al lado de reconocidos animes; por tanto, todo dependería de la tercera temporada, que si bien resulta ser un éxito internacional, su mente está fijada en convertirla en la más comentada y vista en Japón.

En "Solo Leveling", Sung Jin-woo lidera al Ejército de las Sombras, una raza inmortal que fue resucitada gracias a su poder (Foto: A-1 Pictures)

¿ES POSIBLE ESTO?

Si tomamos en cuenta el rápido ascenso de “Solo Leveling”, que ha sido reconocida en 2024 en los Crunchyroll Anime Awards como Anime del año, no cabe duda que su popularidad podría alcanzar lo más alto e incluso posicionarse al lado de títulos como “Dragon Ball”, One Piece” o “Naruto”, pero compararlo con ellos resultaría incluso descabellado, toda vez que estas producciones tardaron años en alcanzar el estatus de leyenda.

Pese a ello, nada está dicho y cuando se lance la tercera entrega sabremos cómo le va a nivel mundial, pero especialmente en Japón.

El poco éxito que tiene en el país asiático se debería a que “Solo Leveling” es de origen coreano y al haberse cambiado los nombre para su versión japonesa, el público no se olvida de ello, menos de las críticas del autor del webtoon hacia Japón, publica Espinof.

