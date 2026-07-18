“Solo Leveling” es una de las franquicias más importantes y exitosas de los últimos años. Por lo tanto, los fanáticos del anime, que se basa en la popular novela web surcoreana escrita por Chugong, la cual fue adaptada posteriormente al formato de manhwa con ilustraciones de DUBU / Jang Sung-rak, están pendientes de cualquier próximo proyecto. Por lo pronto, esperan la película que promete ser una continuación canónica directa de la segunda entrega y que adaptará la siguiente fase del viaje de Sung Jinwoo, así mismo, esperan la confirmación de la tercera temporada de la serie por parte de A-1 Pictures.

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Aunque los que siguen el material original ya conocen el final de la historia, también esperan otro proyecto. Se trata de la novela web “Solo Leveling: Ragnarok”, que debutó el 10 de abril de 2023 y su adaptación a webtoon o cómic digital se lanzó el 1 de agosto de 2024. Aunque la primera finalizó oficialmente tras 375 capítulos, el manhwa se encuentra en una pausa indefinida.

El manhwa, ilustrado por Jin y basado en una novela escrita por Daul, se centra en Sung Suho, el hijo de Sung Jinwoo, que debe luchar para convertirse en el nuevo monarca de las sombras, y está en pausa debido a que su artista tuvo que ingresar al servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

"Solo Leveling: Beyond the System" seguirá al cazador de rango S, Sung Jinwoo, en su regreso al Templo Cartenon para descubrir los verdaderos orígenes de "el Sistema" (Foto: A-1 Pictures)

ESTE ES EL NUEVO LANZAMIENTO DE “SOLO LEVELING” ANTES DE LA PELÍCULA “BEYOND THE SYSTEM”

Mientras los fans esperan estos proyectos de “Solo Leveling”, la franquicia tiene preparada otra sorpresa. El 13 de julio de 2026, D&C Media y Aladin Books anunciaron “The Art of Solo Leveling”, libro oficial de arte y colección que recopila ilustraciones de los 179 episodios de la serie.

Esta publicación, que rinde homenaje al arte del manhwa y sirve como una retrospectiva visual, también incluye bocetos inéditos del fallecido ilustrador DUBU, diseños de personajes y monstruos, y comentarios del autor original, Chugong.

Para los coleccionistas, las primeras ediciones de “The Art of Solo Leveling” incluyen una tarjeta coleccionable lenticular especial de Sung Jinwoo como obsequio exclusivo.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁ EL LIBRO “THE ART OF SOLO LEVELING”?

El libro de arte oficial “The Art of Solo Leveling” se publicará oficialmente durante la primera semana de agosto de 2026 en Corea del Sur. Aún no se ha anunciado una edición en inglés o español para su distribución en Occidente por parte de editoriales habituales como Yen Press o Panini.

El precio oficial de lanzamiento en Corea del Sur oscila entre los 25,000 y 35,000 wones coreanos (aproximadamente entre 18 y 25 dólares), variando según la tienda y los beneficios de preventa.

También se pueden realizar pedidos anticipados a través de la librería coreana Aladin Books, que celebrará un evento promocional del 14 al 23 de julio, ofreciendo a 50 clientes la oportunidad de ganar 1000 KRW en crédito para la tienda.

El libro de arte oficial "The Art of Solo Leveling "se publicará oficialmente durante la primera semana de agosto de 2026 en Corea del Sur (Foto: A-1 Pictures)

Contenido de “The Art of Solo Leveling”

Este volumen especial servirá como un homenaje retrospectivo al fallecido ilustrador DUBU (Jang Sung-rak) e incluirá:

Ilustraciones inéditas de Sung Jinwoo.

Bocetos iniciales y conceptos de producción de DUBU.

Comentarios detrás de cámaras exclusivos del autor original de la novela, Chugong.

Diseños detallados de armas, monstruos y las distintas mazmorras.

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