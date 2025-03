Desde su estreno en el 2024, “Solo Leveling” es un anime que goza de gran popularidad alrededor del mundo, por lo que no es ningún secreto que el estreno de cada uno de sus episodios goza del respaldo de miles de personas a nivel global. Sin embargo, si tenemos en cuenta que ha marcado un récord que supera a éxitos como “One Piece” y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” en Crunchyroll, estamos hablando de palabras mayores. ¿Te gustaría saber más sobre este logro? Pues, entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la trama del anime de Crunchyroll arranca con Sung Jinwoo, un muchacho considerado como el cazador más débil de un mundo en el que los humanos se ven obligados a proteger a la humanidad contra los monstruos.

No obstante, tras ser seleccionado por un programa misterioso llamado El Sistema, el chico descubre que puede transformarse en uno de los cazadores más temibles del mundo... cambiando su vida por completo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Solo Leveling” - Temporada 2:

EL RECÓRD DE “ONE PIECE” Y “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA” QUE “SOLO LEVELING” HA ROTO EN CRUNCHYROLL

El pasado 15 de marzo del 2025, se estrenó el episodio 02x11 “Se va a poner aún más intenso” (en inglés: “It’s Going to Get Even More Intense”) de la producción animada, el cual trajo consigo un importante récord en Crunchyroll.

Resulta que, según cifras oficiales, “Solo Leveling” ha sustituido oficialmente a “One Piece” y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” como la serie mejor valorada de la popular plataforma de streaming.

Así, al cierre de esta nota, el show televisivo recibió una puntuación de 4,9 según las valoraciones de más de 620 mil usuarios.

En total, el 97% de los espectadores lo ha calificado con cinco estrellas, el 3% le ha dado tres estrellas y solamente el 1% le ha dado una estrella.

Obviamente, se trata de uno de los logros más significativos para cualquier producción de Crunchyroll, ya que la consolida como uno de los títulos más importantes de la famosa plataforma de streaming.

Cha Hae-in es una Cazadora de Rango S de Clase Luchador en el anime "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

“SOLO LEVELING” TAMBIÉN ES ALABADA POR LA CRÍTICA

Más allá de la valoración en Crunchyroll, el anime “Solo Leveling” ha sido muy bien recibido por los usuarios de otros portales especializados.

En Rotten Tomatoes, por ejemplo, conserva una impresionante puntuación del 100% por parte de los críticos y del 94% por parte del público.

¿CÓMO VER “SOLO LEVELING”?

Si todavía no has visto “Solo Leveling”, debes saber que es una producción exclusiva de Crunchyroll. Entonces, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.