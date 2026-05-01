Además de la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, los fanáticos del anime esperan con ansias los detalles de la tercera temporada de “Solo Leveling”. Sobre todo porque la segunda entrega del popular y exitoso anime basado en la novela web de Chugong terminó en marzo de 2025 y cerró con el arco de la Isla Jeju. Desde entonces, los fans están pendientes de cada evento anime con la esperanza de que se incluya algún anuncio importante. Un nuevo tráiler parece sugerir que la confirmación llegará pronto, al igual que la tan esperada fecha de estreno.

Se trata del nuevo tráiler promocional de “Solo Leveling: Arise”, el exitoso videojuego de acción RPG (ARPG) que sigue a Sung Jin-woo mientras evoluciona de ser el cazador más débil a convertirse en el Monarca de las Sombras. El video que se publicó en el canal oficial de YouTube del videojuego recopila varias escenas del juego que recrean momentos memorables del protagonista.

Pero eso no es todo. El avance también muestra escenas icónicas de los arcos argumentales que podrían ser parte de en la tercera temporada de “Solo Leveling” ¿o de la película de la que tanto se rumorea?

LOS MOMENTOS IMPORTANTES DE LA TEMPORADA 3 DE “SOLO LEVELING” QUE INCLUYE EL NUEVO TRÁILER

El video para celebrar el segundo aniversario del videojuego mezcla escenas relacionadas con algunos de los arcos argumentales más esperados del manhwa con la música de “Evolution”, una canción original creada para “Solo Leveling: Arise”. Pero ¿a qué arcos corresponden estas escenas? A partir de este momento, se incluyen spoiler del manhwa.

El arco de reclutamiento

Ocurre después del trágico ataque a la Isla de Jeju y sigue a Sung Jinwoo cuando conoce a Norma Selner, una experta en mejoras de la Oficina Federal de Cazadores de Estados Unidos, quien intenta potenciar sus habilidades. El decimocuarto arco argumental es fundamental para el establecimiento del Gremio Ahjin y la consolidación de Jinwoo como el cazador más poderoso.

Aún no se ha confirmado la tercera temporada de "Solo Leveling", pero este avance podría ser la pista que los fans estaban esperando (Foto: A-1 Pictures)

El arco del gremio Ahjin

Luego de rechazar las ofertas de grandes gremios, Sung Jinwoo decide crear el suyo junto a su fiel amigo Yoo Jinho. En el material original, este arco abarca aproximadamente los capítulos 121 al 131.

El arco de la doble mazmorra

El Arco de la Doble Mazmorra es uno de los arcos más icónicos de “Solo Leveling”, debido a que aparece tanto al principio como cerca del final de la serie.

Por lo pronto, no hay novedades sobre la tercera temporada de “Solo Leveling”, pero los fans tienen puestas su esperanza en la Comic Con de Bombay, evento que se realizará el 9 de mayo y al que asistirán el productor Atsushi Kaneko y Taito Ban, el actor de doblaje japonés de Sung Jinwoo.

En lugar de tercera temporada ¿"Solo Leveling" podría continuar con una película? ¿Busca superar el éxito de "Demon Slayer: Infinity Castle"? (Foto: A-1 Pictures)

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