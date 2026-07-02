Mientras los fans esperan la confirmación oficial de la tercera temporada de “Solo Leveling”, así como la fecha de estreno de los nuevos episodios del popular anime basado en la novela web surcoreana escrita por Chugong, la exitosa franquicia continúa en expansión. Además de la secuela “Solo Leveling: Ragnarok”, un videojuego, el live action producido por Netflix y una posible nueva película, también cuenta con un espectáculo sobre hielo que reinterpreta la historia de Sung Jin-woo. Este show que se estrenó en 2025 regresará en agosto de 2026.

“Solo Leveling on Ice” es una adaptación en vivo y musical de acción sobre hielo de la historia de Sung Jinwoo, un cazador de rango E (el nivel más bajo) en un mundo donde los humanos despiertan poderes para luchar contra monstruos. Tras sobrevivir a una masacre en una mazmorra, Jinwoo es elegido por un misterioso “Sistema” que le permite subir de nivel y volverse cada vez más fuerte.

El espectáculo, que tuvo su estreno mundial el 24 de diciembre de 2025 en el Mokdong Ice Rink de Seúl, Corea del Sur, fusiona el patinaje artístico profesional, teatro musical y tecnología visual (pantallas LED y proyección) para recrear la historia de Sung Jin-woo, desde sus inicios como el cazador más débil hasta su ascenso como el ser más poderoso.

El patinador artístico surcoreano y subcampeón mundial Cha Junhwan luce su nueva imagen como el Monarca de las Sombras, Sung Jinwoo (Foto: Live Arena)

“SOLO LEVELING ON ICE” REGRESA EN AGOSTO DE 2026

Después del rotundo éxito de la primera temporada de “Solo Leveling on Ice”, que se convirtió en el número 1 en reservas de boletos, la producción confirmó una segunda temporada, que presentará una narrativa más compleja, profundizando en el arco de crecimiento de Sung Jin-woo.

La productora Live Arena informó que se realizarán un total de 12 funciones desde el viernes 7 al lunes 17 de agosto de 2026 en la pista de hielo Mokdong Ice Rink en el distrito de Yangcheon, Seúl, Corea del Sur.

Por el momento, no hay planes confirmados para llevar la gira “Solo Leveling on Ice” fuera de Corea del Sur. Así que, los fans que pueden asistir al evento pueden conseguir entradas en plataformas como NOL Ticket y Ticketlink.

LO QUE REVELA EL TRÁILER DE LA NUEVA TEMPORADA DE “SOLO LEVELING ON ICE”

La segunda temporada de “Solo Leveling on Ice” compartió un tráiler del evento. El video de casi un minuto ha generado mucha emoción porque revela el aspecto en acción real (“live-action”) de los cazadores.

Además, muestra el cambio de imagen del protagonista, ahora interpretado por el patinador olímpico Cha Jun-hwan. Este personaje, que anteriormente fue interpretado por los ídolos del K-pop Kim Jinhwan y Hoya, luce los atuendos oscuros característicos del Monarca de las Sombras mientras realiza movimientos técnicos sobre el hielo.

El avance también revela que Lee Si Hyung dará vida a Igris, quien en lugar de armadura, aparece con una gabardina roja y sin casco, un diseño que recuerda a su forma humana original (“Sian Halat”). Mientras que la cantante Kwon Chaewon dará vida a Sung Jinah, la hermana de Jinwoo, y la popular patinadora artística Amy dará vida a Loo Joohee, una vieja amiga de Jinwoo.

Kim Ye-rim interpreta al personaje de Cha Hae-in, el interés amoroso de Sung Jinwoo en el espectáculo "Solo Leveling on Ice" (Foto: Live Arena)

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