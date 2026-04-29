Como parte de su celebración Ani-May 2026, Crunchyroll confirmó que "Solo Leveling" se transmitirá gratis en YouTube del 2 al 9 de mayo (Foto: A-1 Pictures)
Como parte de su celebración Ani-May 2026, Crunchyroll confirmó que "Solo Leveling" se transmitirá gratis en YouTube del 2 al 9 de mayo (Foto: A-1 Pictures)
Nelly Osco
Nelly Osco

con , pero esa no es la única sorpresa que incluye la celebración global anual organizada por Crunchyroll y dedicada a festejar la cultura del anime durante todo este mes. Además de lanzamientos exclusivos, colaboraciones en videojuegos y eventos comunitarios, se anunció una serie de sesiones especiales de visionado gratuito que se emitirán a lo largo del mes. ¿Qué títulos estarán disponibles gratis la primera semana?

La nueva edición del Ani-May ha sido catalogada como la más grande hasta la fecha y, además de la película de sigue a Denji en un romance trágico con Reze, una misteriosa chica que resulta ser el Demonio Bomba, un híbrido soviético enviado para robar su corazón, inicia con el estreno de “”, el 1 de mayo, en los cines de Estados Unidos.

Durante todo el mes, sin suscripción premium a Crunchyroll, los fanáticos del anime podrán ver títulos seleccionados gracias a .

Esta es la programación completa:

  • Semana 1 (Acción): 2 de mayo.
  • Semana 2 (Sports): 9 de mayo.
  • Semana 3 (Fantasía/Isekai): 16 de mayo.
  • Semana 4 (Shojo): 23 de mayo.
  • Joyas del catálogo: 30 de mayo.
La primera semana de Ani-May 2026, los fanáticos del anime podrán ver "Jujutsu Kaisen" y otras series de acción (Foto: Mappa)
La primera semana de Ani-May 2026, los fanáticos del anime podrán ver "Jujutsu Kaisen" y otras series de acción (Foto: Mappa)

LOS ANIMES QUE PODRÁS VER GRATIS DEL 2 AL 9 DE MAYO POR EL ANI-MAY 2026

  • Sentenced to Be a Hero
  • Black Clover
  • Solo Leveling
  • Wistoria: Wand and Sword
  • Hell’s Paradise
  • Jujutsu Kaisen

Por lo tanto, entre el 2 y 9 de mayo de 2026, los fanáticos del anime podrán disfrutar de los episodios de “Sentenced to Be a Hero”, “Black Clover”, “”, “”, “Hell’s Paradise” y “” completamente gratis.

Sin duda, “”, que estrenó su tercera temporada y prepara su cuarta entrega, es uno de los títulos que más emociona a los fans. Lo mismo sucede con “”, que cuenta con dos temporadas y aún no ha compartido novedades sobre la tercera ¿y última? temporada.

”, que fue una de las sorpresas de la temporada de invierno de 2026 tras recibir buenas calificaciones y aparecer en algunos rankings importantes, también es uno de los animes de la primera semana de Ani-May 2026.

Desde su estreno en julio de 2024, “Wistoria: Wand and Sword” ha tenido relativo éxito, con una puntuación promedio superior a 7 en IMDb. Gracias a eso, fue renovada para una segunda temporada, que empezó el 12 de abril de 2026. Si te gusta esta serie basada en el manga escrito por Fujino Ōmori e ilustrado por Toshi Aoi tienes una semana para ver los primeros episodios.

”, anime de fantasía y acción que sigue a Asta, un chico nacido sin magia en un mundo donde esta lo es todo, y a su rival Yuno, un prodigio mágico, también está en la lista de series que puedes ver en la primera semana del Ani-May 2026.

"Black Clover", que reersará con una nueva temporada en 2026, es uno de los animes que podrás ver gratis en YouTube en la primera semana del Ani-May 2026 (Foto: Studio Pierrot)
"Black Clover", que reersará con una nueva temporada en 2026, es uno de los animes que podrás ver gratis en YouTube en la primera semana del Ani-May 2026 (Foto: Studio Pierrot)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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