El Ani-May 2026 empieza el 30 de abril con la llegada de “Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze” a streaming, pero esa no es la única sorpresa que incluye la celebración global anual organizada por Crunchyroll y dedicada a festejar la cultura del anime durante todo este mes. Además de lanzamientos exclusivos, colaboraciones en videojuegos y eventos comunitarios, se anunció una serie de sesiones especiales de visionado gratuito que se emitirán a lo largo del mes. ¿Qué títulos estarán disponibles gratis la primera semana?

La nueva edición del Ani-May ha sido catalogada como la más grande hasta la fecha y, además de la película de sigue a Denji en un romance trágico con Reze, una misteriosa chica que resulta ser el Demonio Bomba, un híbrido soviético enviado para robar su corazón, inicia con el estreno de “That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Azure Sea”, el 1 de mayo, en los cines de Estados Unidos.

Durante todo el mes, sin suscripción premium a Crunchyroll, los fanáticos del anime podrán ver títulos seleccionados gracias a las watch parties semanales que la plataforma de streaming realizará en YouTube y Twitch.

Esta es la programación completa:

Semana 1 (Acción): 2 de mayo.

Semana 2 (Sports): 9 de mayo.

Semana 3 (Fantasía/Isekai): 16 de mayo.

Semana 4 (Shojo): 23 de mayo.

Joyas del catálogo: 30 de mayo.

La primera semana de Ani-May 2026, los fanáticos del anime podrán ver "Jujutsu Kaisen" y otras series de acción (Foto: Mappa)

LOS ANIMES QUE PODRÁS VER GRATIS DEL 2 AL 9 DE MAYO POR EL ANI-MAY 2026

Sentenced to Be a Hero

Black Clover

Solo Leveling

Wistoria: Wand and Sword

Hell’s Paradise

Jujutsu Kaisen

Por lo tanto, entre el 2 y 9 de mayo de 2026, los fanáticos del anime podrán disfrutar de los episodios de “Sentenced to Be a Hero”, “Black Clover”, “Solo Leveling”, “Wistoria: Wand and Sword”, “Hell’s Paradise” y “Jujutsu Kaisen” completamente gratis.

Sin duda, “Jujutsu Kaisen”, que estrenó su tercera temporada y prepara su cuarta entrega, es uno de los títulos que más emociona a los fans. Lo mismo sucede con “Solo Leveling”, que cuenta con dos temporadas y aún no ha compartido novedades sobre la tercera ¿y última? temporada.

“Hell’s Paradise: Jigokuraku”, que fue una de las sorpresas de la temporada de invierno de 2026 tras recibir buenas calificaciones y aparecer en algunos rankings importantes, también es uno de los animes de la primera semana de Ani-May 2026.

Desde su estreno en julio de 2024, “Wistoria: Wand and Sword” ha tenido relativo éxito, con una puntuación promedio superior a 7 en IMDb. Gracias a eso, fue renovada para una segunda temporada, que empezó el 12 de abril de 2026. Si te gusta esta serie basada en el manga escrito por Fujino Ōmori e ilustrado por Toshi Aoi tienes una semana para ver los primeros episodios.

“Black Clover”, anime de fantasía y acción que sigue a Asta, un chico nacido sin magia en un mundo donde esta lo es todo, y a su rival Yuno, un prodigio mágico, también está en la lista de series que puedes ver en la primera semana del Ani-May 2026.

"Black Clover", que reersará con una nueva temporada en 2026, es uno de los animes que podrás ver gratis en YouTube en la primera semana del Ani-May 2026 (Foto: Studio Pierrot)

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