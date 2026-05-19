En los últimos meses, “Solo Leveling” se ha convertido en una de esas producciones que todo el mundo tiene en la mira: fans del webtoon original de Chugong, suscriptores de Crunchyroll y espectadores que solo quieren una buena dosis de acción. Así, si eres alguno de ellos, quizá te interese saber que hubo una decisión insólita detrás de su primer opening: una jugada que se sale del libreto habitual del anime y que el mismo equipo detrás de la ficción reconoce como uno de sus mayores riesgos creativos. ¡Aquí te cuento todo al respecto!

Vale precisar que el show televisivo adapta la historia de Sung Jinwoo, un cazador de clase baja que vive en un mundo donde portales y monstruos forman parte de la rutina, mientras él carga con la fama de ser el “más débil de todos”.

Sin embargo, todo cambia cuando sobrevive a una misión que sale terriblemente mal y despierta con una habilidad única: una especie de sistema que le permite subir de nivel como en un videojuego, romper sus propios límites y escalar posiciones en un entorno cada vez más letal.

Desde ahí, el anime sigue su ascenso, las nuevas mazmorras y las alianzas que el muchacho va construyendo en el camino.

¿QUÉ DECISIÓN DE “SOLO LEVELING” ROMPIÓ LAS REGLAS DEL ANIME?

En una entrevista concedida a Firstpost, el productor Atsushi Kaneko contó que la elección de Studio PPURI para encargarse del opening de la temporada 1 fue “el mayor desafío” del proyecto.

Y es que, en su experiencia, lo habitual en los animes es que la secuencia de apertura se produzca dentro del propio equipo japonés, dado que allí se construye la primera impresión visual y emocional de la serie.

Sin embargo, en el caso de “Solo Leveling”, quería que esa carta de presentación también reflejara el origen coreano de la historia.

Por eso, buscó a un estudio de Corea del Sur para animar el opening y alinearlo con la identidad del webtoon, aun cuando se trataba de una jugada poco común en la industria.

¿CÓMO ES EL PRIMER OPENING DE “SOLO LEVELING”?

Tal como mencioné previamente, Studio PPURI aparece como responsable de la animación de la primera secuencia inicial de la serie, mientras que A-1 Pictures se mantiene a cargo del show televisivo en general.

A esto se suma el tema de apertura, "LEvel“, interpretado por TOMORROW X TOGETHER y compuesto por Hiroyuki Sawano.

Así, el opening combina animación coreana y una banda sonora pensada para el público global.

¿DÓNDE VER “SOLO LEVELING”?

“Solo Leveling” es un título de acción y fantasía que forma parte del amplio catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

"Solo Leveling" es uno de los fenómenos más impresionantes del anime actual, al consolidarse como un éxito global de audiencia y crítica (Foto: A-1 Pictures)

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