Aunque se confirmó la película “Solo Leveling: Beyond the System”, que adaptará la siguiente fase del viaje de Sung Jinwoo, continuando donde terminó la segunda temporada, aún no tiene fecha de estreno. Lo que ha provocado que los fans de una de las franquicias más importantes y exitosas de los últimos años empiecen a impacientarse. A esto se suma que todavía esperan novedades sobre la tercera temporada del anime y el manhwa derivado “Solo Leveling: Ragnarok” continúa en su pausa indefinida.

La novela web “Solo Leveling: Ragnarok” debutó el 10 de abril de 2023 en Corea del Sur, mientras que su adaptación a webtoon o cómic digital se lanzó oficialmente el 1 de agosto de 2024. Aunque la primera finalizó oficialmente tras 375 capítulos, el manhwa está en pausa debido al servicio militar obligatorio de su ilustrador principal Jin (de REDICE Studio).

Por lo tanto, “Solo Leveling: ARISE” es el único proyecto de la popular franquicia que se mantiene entregando contenido activo de manera regular. Se trata de un videojuego de rol y acción (ARPG) de estilo gacha desarrollado por Netmarble que se lanzó a nivel mundial el 8 de mayo de 2024 para PC y dispositivos móviles.

Cada tres semanas, el videojuego “Solo Leveling: Arise” publica one-shots que incluye historias sobre los personajes del anime y del juego (Foto: Netmarble)

EL NUEVO ONE-SHOT DE “SOLO LEVELING”

Cada tres semanas, coincidiendo exactamente con el ciclo de actualizaciones del videojuego, el sitio web oficial de “Solo Leveling: Arise” publica one-shots en formato de webtoon (cómic) en la sección “Hunter: Origin”.

¿De qué tratan los One-shots? Suelen mostrar el pasado, motivaciones y cómo obtuvieron sus poderes cazadores icónicos como Cha Hae-In y Thomas Andre. Además, explora la vida de los nuevos personajes creados para el videojuego como Alicia Blanche o Emma Laurent.

El último one-shot publicado, el 30 de julio, es el Capítulo 34: “El Monarca de las Sombras” (“The Monarch of Shadows”). Este capítulo especial se lanzó para acompañar la gran actualización global del juego que introdujo la nueva transformación y forma definitiva de Sung Jinwoo.

El one-shot centrado en el protagonista de “Solo Leveling” rememora cómo Jinwoo casi muere en la Doble Mazmorra al comienzo de la historia, y cómo el Sistema lo salvó. Muestra el enorme costo físico y emocional que pagó para pasar de ser el “Cazador más débil de la humanidad” a heredar el poder absoluto de Ashborn.

Además, muestra de manera condensada batallas clave de la historia principal, incluyendo el conflicto de la Isla de Jeju, pero adaptándolas al estilo visual característico del popular videojuego.

Este capítulo especial se lanzó el 30 de julio de 2026 para acompañar la gran actualización global del videojuego "“Solo Leveling: Arise" (Foto: Netmarble)

Ficha técnica de “Solo Leveling: Arise”

Desarrollador: Netmarble (estudio de Corea del Sur).

Fecha de lanzamiento mundial: 8 de mayo de 2024.

Plataformas: PC (a través de Netmarble Launcher o Steam), iOS y Android.

Modelo de negocio: Free-to-play (gratuito) con microtransacciones y sistema gacha.

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