A lo largo de los años, “Solo Leveling” mantiene vigente el interés de sus seguidores gracias a diversas revelaciones que amplían el universo de Sung Jinwoo. Así, si eres fan de los datos curiosos alrededor de la popular franquicia anime, hay una novedad que te va a interesar. Y es que Chugong, el creador de la historia, ha contado que eliminó de la novela original un interesante fragmento del relato. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción se centra en Sung Jinwoo, un joven considerado el cazador más débil de un mundo en el que portales conectan la Tierra con mazmorras pobladas por monstruos.

Sin embargo, tras sobrevivir a una misión que casi acaba con su vida, nuestro protagonista se convierte en el único jugador de un sistema que le permite ganar habilidades y subir de nivel, una posibilidad que no tienen los demás cazadores.

De esta manera, mientras el chico se vuelve cada vez más poderoso, comienza a investigar el origen de ese sistema, las mazmorras y las fuerzas que amenazan a la humanidad.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿QUÉ PARTE DE LA HISTORIA ORIGINAL DE “SOLO LEVELING” ELIMINÓ CHUGONG?

Según CBR, a través del libro “The Art of Solo Leveling”, el creador Chugong explicó que, durante la construcción de este universo, ideó un concepto de fondo mucho más amplio.

En su idea inicial, cada universo tenía su propia deidad, llamada Itarim, y su propia humanidad. No obstante, planteó que todas las almas de los muertos terminaran reuniéndose en un único más allá compartido.

Y, en la novela original, el autor decidió mostrar solo el “fenómeno” de los Itarim en la trama y dejar fuera la “razón” detrás de este concepto, de modo que preservó el misterio para los lectores.

¿POR QUÉ CHUGONG TOMÓ ESA DECISIÓN?

Chugong reconoció que la idea de los Itarim le parecía interesante, pero también la consideró demasiado oscura para encajar con el tono de una obra de fantasía y acción dirigida a un público joven.

Es decir, el autor priorizó que la historia se sintiera accesible para ese tipo de lector y aseguró no arrepentirse de la elección.

Lo cierto es que “Solo Leveling” terminó consolidándose como el manhwa más vendido de la historia y como el anime más grande del catálogo de Crunchyroll.

¿ESA PARTE DE LA HISTORIA REGRESÓ A LA FRANQUICIA “SOLO LEVELING”?

La respuesta corta es SÍ. Ese fragmento de mitología que Chugong decidió no explicar en la novela original se conservó.

Y es que los Itarim y el más allá compartido reaparecieron como eje narrativo central en la secuela protagonizada por Sung Suho, el hijo de Jinwoo, dentro de “Solo Leveling: Ragnarok”.

Por si fuera poco, esos mismos hilos siguen expandiéndose en formatos nuevos, ya que también aparecen en el videojuego “Solo Leveling: Karma”, una historia canónica que el propio creador supervisa de manera directa.

Tras sobrevivir a una masacre en una mazmorra oculta de Rango D, Sung Jinwoo del anime "Solo Leveling" es elegido por un programa misterioso llamado "El Sistema" (Foto: A-1 Pictures)

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