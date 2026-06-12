Si eres de los que no se perdió ni un solo capítulo de “Solo Leveling”, seguramente ya tienes el opening de la segunda temporada grabado en la cabeza. Pues resulta que esa canción está dando que hablar fuera del mundo del anime, ya que ahora compite en una de las premiaciones musicales más importantes de Japón. Así, si quieres saber de qué se trata el reconocimiento, quiénes están detrás del tema y qué tan relevantes son estas nominaciones dentro del panorama musical japonés, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la composición en cuestión es “ReawakeR”, interpretada por la cantante LiSA junto a Felix, integrante de Stray Kids.

En ese sentido, la combinación de ambos artistas, sumada a la popularidad del anime de Crunchyroll, explica en buena parte por qué el tema terminó llamando la atención de los organizadores de los Music Awards Japan 2026.

Antes de continuar, mira el opening de “Solo Leveling” - Temporada 2:

¿A QUÉ CATEGORÍAS FUE NOMINADO “REAWAKER” EN LOS MUSIC AWARDS JAPAN 2026?

De acuerdo con la página oficial de la premiación, “ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” consiguió tres nominaciones:

Best Global Hit from Japan (Mejor éxito mundial de Japón)

(Mejor éxito mundial de Japón) Best Cross-Border Collaboration Song (Mejor canción de colaboración internacional)

(Mejor canción de colaboración internacional) Best Japanese Song in Europe (Mejor canción japonesa en Europa)

Y, tal como te puedes imaginar, estas categorías están pensadas para reconocer canciones japonesas que logran trascender fronteras, ya sea por colaboraciones internacionales o por su impacto en otros mercados musicales.

¿CUÁNDO SE ENTREGAN LOS MUSIC AWARDS JAPAN 2026?

La ceremonia principal de los Music Awards Japan 2026 se llevará a cabo el sábado 13 de junio en Tokio, dentro de una semana de actividades que arrancó días antes.

Cabe resaltar que estos son los premios musicales más grandes del país asiático, organizados por la Asociación de Promoción de la Industria Cultural y de Entretenimiento de Japón (CEIPA).

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTAS NOMINACIONES PARA “SOLO LEVELING”?

Como muchos sabemos, “Solo Leveling” se mantiene como uno de los grandes éxitos de Crunchyroll gracias a su segunda temporada.

Así, este tipo de nominaciones suele traducirse en mayor visibilidad para la serie fuera del circuito tradicional de fans del anime, al ingresar en conversaciones musicales mucho más amplias.

Y tú, ¿crees que la producción salga victoriosa de la ceremonia?

La segunda temporada del anime "Solo Leveling", subtitulada oficialmente como "Arise from the Shadow", se emitió a principios del 2025 (Foto: A-1 Pictures)

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