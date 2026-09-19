A pesar de que su segunda temporada terminó en marzo de 2025 y aún no hay novedades sobre la tercera entrega, “Solo Leveling” es uno de los animes más populares de los últimos años. Aunque se basa en la novela web de Chugong, se convirtió en un fenómeno global gracias a su manhwa y posterior adaptación al anime. Su éxito se consolidó tras ganar los Crunchyroll Anime Awards 2025 con su primera temporada, e incluso se convirtió en el mejor valorado en Crunchyroll con más de un millón de reseñas.

La popularidad de la franquicia, que prepara la película “Solo Leveling: Beyond the System”, que adaptará la siguiente fase del viaje de Sung Jinwoo, continuando donde terminó la segunda temporada, se debe a una combinación perfecta de factores visuales, narrativos y de ritmo.

Entonces, ¿cuáles son las principales razones por las “Solo Leveling” se convirtió en un fenómeno global?

"Solo Leveling: Beyond the System" seguirá al cazador de rango S, Sung Jinwoo, en su regreso al Templo Cartenon para descubrir los verdaderos orígenes de "el Sistema" (Foto: A-1 Pictures)

LAS RAZONES POR LAS “SOLO LEVELING” SE CONVIRTIÓ EN UN FENÓMENO GLOBAL

1. El arte revolucionario de DUBU

Una de las razones del éxito del manhwa fue el excelente trabajo del fallecido artista DUBU (Sung-rak Jang) y su equipo en Redice Studio. Utilizaron contrastes de neón, negros profundos y efectos de energía (como el aura azul y morada de las sombras) en el formato digital.

2. Ritmo narrativo

El ritmo narrativo de “Solo Leveling” es rápido, directo y muy adictivo, diseñado para mantener la tensión constante a través de la acción y la evolución del protagonista. Además, el crecimiento de Sung Jinwoo imita las mecánicas de subir de nivel en un rol (RPG), lo que crea una sensación constante de logro.

3. El desarrollo de Sung Jin-woo

El atractivo de Sung Jin-woo radica en su transición radical de ser el cazador más débil de rango E a convertirse en el Monarca de las Sombras. Esto a pesar de que su evolución ha generado debate.

Además, Jin-woo es pragmático, frío y letal cuando la situación lo requiere, y destaca por, su habilidad definitiva (el poder de revivir a los enemigos derrotados como soldados sombríos bajo el icónico comando “Arise” u “Alzaos”).

Tras sobrevivir milagrosamente a una masacre en una misteriosa doble mazmorra, Jin-woo del anime "Solo Leveling" despierta con una habilidad única en su mundo: una interfaz mágica que solo él puede ver (Foto: A-1 Pictures)

4. El éxito del anime

El éxito global de la adaptación al anime de “Solo Leveling” se debe a una combinación perfecta entre la fidelidad al material original y la excelencia técnica de su producción a cargo del prestigioso estudio de animación A-1 Pictures y la productora Aniplex.

Asimismo, la música, que fue compuesta por Hiroyuki Sawano (“Attack on Titan” y “Kill la Kill”) es un factor determinante en el anime. Sus temas elevan la tensión y la epicidad de los combates.

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