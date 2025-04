Después del final de la segunda temporada de “Solo Leveling”, también conocida con el subtítulo “Arise From the Shadow” o “Surge de las sombras”, los fanáticos del anime basado en el manhwa de Chugong buscan otros títulos similares o igual de emocionantes. “The Beginning After The End” parecía ser una serie prometedora, pero no ha cubierto las expectativas de muchos. Por lo tanto, Crunchyroll ha compartido una lista con sus recomendaciones.

Para elaborar la lista, Crunchyroll ha considerado la naturaleza poderosa de Sung Jinwoo, el tono oscuro o los elementos de fantasía tipo isekai y otras características. Las propuestas incluyen desde animes de fantasía hasta juegos de rol.

“Sword Art Online”, “Shangri-La Frontier”, “That Time I Got Reincarnated as a Slime”, “Log Horizon”, “The Rising of the Shield Hero”, “Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?”, “BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out My Defense”. “Black Clover”, “Overlord” y “.hack//SIGN” son los títulos que la plataforma de streaming de animes recomienda a los fans de “Solo Leveling”.

LAS SERIES QUE CRUNCHYROLL RECOMIENDA VER DESPUÉS DE LA TEMPORADA 2 DE “SOLO LEVELING”

1. Sword Art Online

Sinopsis: “En un futuro cercano, un Virtual Reality Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (VRMMORPG) llamado Sword Art Online permite que los jugadores se introduzcan en el juego directamente mediante el uso del Nerve Gear, un casco que les sumerge por completo.”

"Sword Art Online" se basa en la novela ligera japonesa escrita por Reki Kawahara e ilustradas por Abec (Foto: A-1 Pictures) ×

2. Shangri-La Frontier

Sinopsis: “’¿Cuándo fue la última vez que jugué a un juego que no fuera una m***da?’ Este es un mundo en el futuro cercano donde los juegos que usan pantallas se consideran retro, y muchos juegos de realidad virtual no llegan a un mínimo de calidad: son los llamados “juegos de m***da”. A los que dedican sus vidas a completar estos juegos se les llama “cazadores de juegos de m***da”, y Rakuro Hizutome es uno de ellos. El juego que ha elegido empezar a continuación es Shangri-La Frontier, un juego que goza de una gran crítica y más de 30 millones de jugadores.”

"Shangri-La Frontier" se basa en la serie de novelas web japonesa escrita por Katarina (Foto: Crunchyroll) ×

3. That Time I Got Reincarnated as a Slime

Sinopsis: “Satoru Mikami es un hombre de 37 años que tiene un trabajo que no le gusta, sin salida y que no es feliz con la vida que lleva, pero cuando muere a manos de un ladrón y piensa que es su fin, se despierta descubriendo que se ha reencarnado en un mundo de magia y espada… ¡pero como un slime! Ahora tendrá que acostumbrarse a su nueva vida, aunque por suerte contará con dos habilidades únicas que le ayudarán a sobrevivir: una que le proporciona una gran comprensión de todo lo que le rodea, y otra que le permite copiar las habilidades de sus oponentes.”

"That Time I Got Reincarnated as a Slime" se basa en la serie de novelas ligeras escritas por Fuse e ilustradas por Mitz Vah (Foto: 8-Bit= ×

4. Log Horizon

Sinopsis: “La historia comienza cuando 30.000 jugadores japoneses quedan atrapados en el mundo de fantasía online Elder Tale. Lo que en su momento era una vía de escape del mundo real, es ahora toda la realidad que conocen. Shiroe, el protagonista, intenta sobrevivir como puede en ese mundo junto a su viejo amigo Naotsugu y a la preciosa asesina Akatsuki.”

"Log Horizon" se basa en la serie de novelas japonesas escritas por Mamare Touno (Foto: Satelight) ×

5. The Rising of the Shield Hero

Sinopsis: “Iwatani Naofumi es el típico otaku, al menos hasta que un día encuentra en la biblioteca un libro que lo transporta a otro mundo. Allí se convertirá en el Héroe del Escudo, uno de los Cuatro Héroes Cardinales, y tendrá que luchar contra las Olas de la Catástrofe junto a los héroes de la espada, la lanza y el arco.

Emocionado ante la perspectiva de vivir una gran aventura, Naofumi parte de viaje con su grupo. No obstante, al cabo de unos pocos días lo traicionan y pierde su dinero, su dignidad y el respeto de los que le rodean.”

El anime "The Rising of the Shield Hero" se basa serie de novelas ligeras escritas por Aneko Yusagi (Foto: Kinema Citrus) ×

6. Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

Sinopsis: “Basada en la novela ligera del mismo nombre, escrita por Fujino Omori e ilustrada por Suzuhito Yasuda, ‘Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka’ se ubica en el mundo de Orario, donde los aventureros se unen y buscan tesoros en un laberinto bajo tierra llamado Dungeon. Sin embargo, para Bell Cranel, la fama y las riquezas son algo secundario a lo que de ver- dad quiere encontrar: chicas. ¡Aunque pronto se dará cuenta que cualquier cosa puede suceder en el Dungeon y él terminará siendo la damisela en apuros!”

7. BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out My Defense

Sinopsis: “Maple quiere evitar lastimarse en su juego de VRMMO, por lo que pone todos sus puntos de habilidad en defensa hasta que ni siquiera podía moverse. ¿¿Funciona??”

8. Black Clover

Sinopsis: “En un mundo en el que la magia lo es todo, Asta y Yuno son dos niños que encuentran abandonados el mismo día en una iglesia. Mientras que Yuno crece demostrando tener unos grandes poderes mágicos, Asta parece ser la única persona en el mundo que no posee capacidad mágica alguna. Eso no importará a los dos jóvenes, que aspirarán a alcanzar el puesto de Rey Mago, el mejor mago de todos. Pero para ello tendrán que ser seleccionados primero por una Orden de Caballeros Mágicos, ¡y Asta no tiene magia!”

Asta es el protagonista de “Black Clover”, anime que se basa en la serie de manga escrita e ilustrada por Yuki Tabata (Foto: Pierrot) ×

9. Overlord

Sinopsis: “Cuando un popular MMORPG anuncia su cierre definitivo, el veterano jugador Momonoga decide quedarse en él hasta el mismo cierre, sin salir. El problema es que pasa la horra de cierre y él no se desconecta, pero los NPC han ganado conciencia propia. ¿Está atrapado?”

"Overlord" se basa en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Kugane Maruyama e ilustradas por So bin (Foto: Kadokawa) ×

10. .hack//SIGN

Sinopsis: “Tsukasa despierta en The World, un enorme juego de rol en línea lleno de magia y monstruos, y se encuentra incapaz de desconectarse. Sin saber qué sucede en el mundo real, Tsukasa debe descubrir cómo quedó atrapado en el juego y qué conexión tiene con la legendaria Llave del Crepúsculo, un objeto que, según se rumorea, otorga el control absoluto sobre el mundo digital.”