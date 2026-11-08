Crunchyroll, la popular plataforma de streaming especializada que reúne a buena parte de la comunidad otaku alrededor del mundo, tiene un ranking que te puede interesar: ni más ni menos que la lista de animes con más calificaciones acumuladas. Así, su Top 5 combina estrenos recientes con series de larga data con enormes bases de seguidores y funciona casi como un termómetro de participación, pues cada cifra refleja cuántas personas se tomaron el tiempo de puntuar cada título.

Vale precisar que el listado incluye producciones que exploran géneros como la aventura, la fantasía, el drama y el suspenso.

Además, el público objetivo de la mayoría de estos shows televisivos son adolescentes y adultos jóvenes, por lo que—si formas parte de alguno de esos grupos de edad—son perfectos para ti.

EL TOP 5 DE ANIMES CON MÁS CALIFICACIONES EN CRUNCHYROLL

Puesto #1. “Solo Leveling” (2024, A-1 Pictures)

El ranking arranca con “Solo Leveling”. Aquí, Sung Jin-woo es el cazador más débil de la humanidad hasta que una mazmorra casi lo mata y un sistema misterioso le permite subir de nivel.

Total de votos en Crunchyroll: más de 1 millón de calificaciones.

Sung Jin-woo es el gran protagonista de la popular serie de anime y manhwa "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

Puesto #2. “One Piece” (1999, Toei Animation)

“One Piece”, por su parte, es el icónico anime sobre Monkey D. Luffy, quien quiere convertirse en Rey de los Piratas y encontrar el tesoro de Gol D. Roger.

Total de votos en Crunchyroll: más de 877 mil calificaciones.

Puesto #3. “Jujutsu Kaisen” (2020, MAPPA)

Por otro lado, en “Jujutsu Kaisen”, Yuji Itadori entra al mundo de las maldiciones tras tragar el dedo del poderoso Ryomen Sukuna.

Total de votos en Crunchyroll: más de 854 mil calificaciones.

Puesto #4. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” (2019, ufotable)

Y, en el caso de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, Tanjiro Kamado se convierte en cazador de demonios para devolverle la humanidad a su hermana Nezuko.

Total de votos en Crunchyroll: más de 795 mil calificaciones.

Puesto #5. “Attack on Titan” (2013-2023, Wit Studio y Production I.G)

El Top 5 cierra con “Attack on Titan”, anime en el que la humanidad vive tras altas murallas que la protegen de los titanes.

Total de votos en Crunchyroll: más de 602 mil calificaciones.

Eren Jaeger y Mikasa Ackerman durante su infancia en una escena del anime "Ataque a los Titanes" (Foto: A-1 Pictures)

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