El actor Byeon Woo-seok asumirá el rol principal de Sung Jin-woo en la esperada adaptación en formato de serie de acción real de "Solo Leveling" (Fotos: Netflix / A-1 Pictures)
El actor Byeon Woo-seok asumirá el rol principal de Sung Jin-woo en la esperada adaptación en formato de serie de acción real de "Solo Leveling" (Fotos: Netflix / A-1 Pictures)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La producción de la adaptación live-action de para Netflix sigue avanzando y el reparto empieza a tomar forma definitiva. Así, considerando que este es uno de los proyectos más esperados del catálogo surcoreano de la , cada nuevo nombre que se suma al elenco genera conversación inmediata entre los fans del anime y del . Por eso, si quieres saber quién interpretará a quién en esta versión de carne y hueso de la historia de Sung Jin-woo, préstale atención a las siguientes líneas.

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Vale precisar que “Solo Leveling” se centra en un cazador, considerado el más débil de todos, que un día accede a un sistema de misiones que le otorga un poder único capaz de hacerlo crecer sin límites.

A partir de esa premisa, el relato combina mazmorras, jefes finales y gremios de cazadores con una progresión casi de videojuego, lo que ayudó a que la franquicia acumule miles de millones de visualizaciones y se vuelva un fenómeno global en plataformas como Crunchyroll.

¿QUÉ ACTORES YA ESTÁN CONFIRMADOS EN LA SERIE LIVE-ACTION “SOLO LEVELING”?

1. Byeon Woo-seok como Sung Jin-woo

Tal como confirmó en julio del 2025, Byeon Woo-seok encabeza el live-action de “Solo Leveling” en el papel de Sung Jin-woo, el cazador de rango E que termina convirtiéndose en el más poderoso de todos.

Previamente, el actor ha sido parte de de títulos como “20th Century Girl”, “Record of Youth”, “Lovely Runner”, “Moonshine”, “Flower Crew: Joseon Marriage Agency” y “Soulmate”.

El actor Byeon Woo-seok protagonizará la esperada adaptación live-action de "Solo Leveling" (Foto: @byeonwooseok / Instagram)
El actor Byeon Woo-seok protagonizará la esperada adaptación live-action de "Solo Leveling" (Foto: @byeonwooseok / Instagram)

2. Han So-hee como Cha Hae-in

Por otro lado, Han So-hee fue reportada por como la encargada de darle vida a Cha Hae-in, la única cazadora de rango S de Corea dentro de la historia.

Cabe resaltar que la actriz ya es conocida por el público de Netflix gracias a proyectos como “My Name” y “Gyeongseong Creature”.

Han So-hee interpretará a Cha Hae-in, la vicecapitana del Gremio de Cazadores y la única cazadora de rango S en Corea del Sur, en la serie live-action "Solo Leveling" (Foto: @xeesoxee / Instagram)
Han So-hee interpretará a Cha Hae-in, la vicecapitana del Gremio de Cazadores y la única cazadora de rango S en Corea del Sur, en la serie live-action "Solo Leveling" (Foto: @xeesoxee / Instagram)

3. Kang You-seok como Yoo Jin-ho

anunció, por su parte, que Kang You-seok se suma como Yoo Jin-ho, el cazador de rango D que se convierte en el mejor amigo de Jin-woo.

¿Y la trayectoria del artista? Pues, incluye: “Resident Playbook”, “When Life Gives You Tangerines”, “Start Up” y “Mystic Pop-Up Bar”.

4. Cha Woo-min como Baruka

Respecto a Cha Woo-min, él fue confirmado por en el papel de Baruka, el líder de los elfos de hielo dentro de la trama.

En los créditos del intérprete, destacan producciones como “Love Untangled” y “Take Charge of My Heart”.

5. Kang Mi-na

Finalmente, Kang Mi-na, según , ya forma parte confirmada del elenco, aunque su personaje todavía no ha sido revelado de forma oficial.

Sin embargo, los fans especulan que podría tratarse de Sung Jin-ah, la hermana menor del protagonista.

Sea como sea, antes de “Solo Leveling”, la actriz participó en el thriller de terror “If Wishes Could Kill” y tuvo un papel protagónico en “Love Untangled”.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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