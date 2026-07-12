La producción de la adaptación live-action de “Solo Leveling” para Netflix sigue avanzando y el reparto empieza a tomar forma definitiva. Así, considerando que este es uno de los proyectos más esperados del catálogo surcoreano de la plataforma de la “N” roja, cada nuevo nombre que se suma al elenco genera conversación inmediata entre los fans del anime y del manwha original. Por eso, si quieres saber quién interpretará a quién en esta versión de carne y hueso de la historia de Sung Jin-woo, préstale atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que “Solo Leveling” se centra en un cazador, considerado el más débil de todos, que un día accede a un sistema de misiones que le otorga un poder único capaz de hacerlo crecer sin límites.

A partir de esa premisa, el relato combina mazmorras, jefes finales y gremios de cazadores con una progresión casi de videojuego, lo que ayudó a que la franquicia acumule miles de millones de visualizaciones y se vuelva un fenómeno global en plataformas como Crunchyroll.

¿QUÉ ACTORES YA ESTÁN CONFIRMADOS EN LA SERIE LIVE-ACTION “SOLO LEVELING”?

1. Byeon Woo-seok como Sung Jin-woo

Tal como confirmó Netflix en julio del 2025, Byeon Woo-seok encabeza el live-action de “Solo Leveling” en el papel de Sung Jin-woo, el cazador de rango E que termina convirtiéndose en el más poderoso de todos.

Previamente, el actor ha sido parte de de títulos como “20th Century Girl”, “Record of Youth”, “Lovely Runner”, “Moonshine”, “Flower Crew: Joseon Marriage Agency” y “Soulmate”.

El actor Byeon Woo-seok protagonizará la esperada adaptación live-action de "Solo Leveling" (Foto: @byeonwooseok / Instagram)

2. Han So-hee como Cha Hae-in

Por otro lado, Han So-hee fue reportada por Naver como la encargada de darle vida a Cha Hae-in, la única cazadora de rango S de Corea dentro de la historia.

Cabe resaltar que la actriz ya es conocida por el público de Netflix gracias a proyectos como “My Name” y “Gyeongseong Creature”.

Han So-hee interpretará a Cha Hae-in, la vicecapitana del Gremio de Cazadores y la única cazadora de rango S en Corea del Sur, en la serie live-action "Solo Leveling" (Foto: @xeesoxee / Instagram)

3. Kang You-seok como Yoo Jin-ho

Soompi anunció, por su parte, que Kang You-seok se suma como Yoo Jin-ho, el cazador de rango D que se convierte en el mejor amigo de Jin-woo.

¿Y la trayectoria del artista? Pues, incluye: “Resident Playbook”, “When Life Gives You Tangerines”, “Start Up” y “Mystic Pop-Up Bar”.

4. Cha Woo-min como Baruka

Respecto a Cha Woo-min, él fue confirmado por Naver en el papel de Baruka, el líder de los elfos de hielo dentro de la trama.

En los créditos del intérprete, destacan producciones como “Love Untangled” y “Take Charge of My Heart”.

5. Kang Mi-na

Finalmente, Kang Mi-na, según Naver, ya forma parte confirmada del elenco, aunque su personaje todavía no ha sido revelado de forma oficial.

Sin embargo, los fans especulan que podría tratarse de Sung Jin-ah, la hermana menor del protagonista.

Sea como sea, antes de “Solo Leveling”, la actriz participó en el thriller de terror “If Wishes Could Kill” y tuvo un papel protagónico en “Love Untangled”.

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