Además de la película “Solo Leveling: Beyond the System”, que promete ser una continuación canónica directa de la segunda temporada y que adaptará la siguiente fase del viaje de Sung Jinwoo, los fanáticos de la franquicia basada en la novela web surcoreana escrita por Chugong, que fue adaptada posteriormente al formato de manhwa con ilustraciones de DUBU / Jang Sung-rak, están entusiasmados por la adaptación live action de Netflix que están en desarrollo y ya cuenta con protagonista. Se trata de Byeon Woo-seok, quien compartió algunos detalles del rodaje.

Byeon Woo-seok, conocido por sus destacadas actuaciones en “20th Century Girl”, “Lovely Runner”, “No Gain, No Love” y “Perfect Crown, es el encargado de dar vida a Sung Jin-woo, un cazador de rango E (el nivel más bajo) que tras ser brutalmente asesinado en una mazmorra, adquiere un “Sistema” único que solo él puede ver le permite subir de nivel de manera infinita a diferencia de los demás cazadores. Desde entonces, su objetivo es ser el cazador más poderoso mientras descubre el origen de sus poderes.

A través de Weverse, Byeon Woo-seok confirmó que el rodaje de la serie comenzó en mayo de 2026. “En cuanto a ‘Solo Leveling’, empezaremos a rodar pronto. Yo estoy rodando este mes”, escribió el actor surcoreano de 34 años.

Aunque el live action de “Solo Leveling” aún no tiene fecha de estreno, se ha confirmado la participación de actores como Han So-hee, Kang You-seok, Lee Hong-nae, Lee Sung-min, Rain (Jung Ji-hoon) y Cha Woo-min.

Byeon Woo-seok es el encargado de darle vida a Sung Jin-woo en el live-action de “Solo Leveling”, que aún no tiene fecha de estreno (Foto: Netflix)

LO QUE BYEON WOO-SEOK ADELANTÓ SOBRE EL LIVE ACTION DE “SOLO LEVELING”

Durante una entrevista para la edición de agosto de 2026 de GQ Korea, Byeon Woo-seok compartió algunos detalles y anécdotas sobre el rodaje de la serie live action de Netflix. Contó que lloró en medio de la filmación de una importante escena de la nueva producción, además aclaró que no fue debido al esfuerzo físico que requiere una serie de acción, sino a las emociones que requería la secuencia de su personaje.

“Ah, lloré un poco mientras filmaba mi drama. Mientras interpretaba una escena. Creo que fue la última vez (...) Por suerte, no fue por dolor muscular (ríe). La acción es muy divertida. Claro que, aunque sea un género de acción, no significa que solo te dediques a pelear. También tienes que expresar las emociones del personaje. Esa parte es difícil, pero es lo que la hace tan entretenida. Me lo estoy pasando genial filmando de una forma totalmente distinta a todo lo que he hecho antes”, según reportó Screen Rant.

El protagonista del live action de “Solo Leveling” también aseguró que se siente muy identificado con las emociones de Jinwoo, principalmente, con sus miedos relacionados con la supervivencia. Esto sin duda, hace referencia al inicio de la historia, cuando la prioridad del personaje principal es sobrevivir.

“En estos días, mi vida cotidiana gira en torno al rodaje del drama, así que probablemente estoy más conectado con las emociones de mi personaje, Sung Jinwoo (...) Ahora mismo estamos al principio de la historia, así que se trata más bien del miedo. Es ese miedo que surge al tener que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Es una emoción muy difícil de expresar con palabras”, agregó.

Cuando le preguntaron sobre lo difícil que puede resultar separarse de su personaje, Byeon Woo-seok aseguró: “En realidad, no me resulta emocionalmente abrumador. Lo que sí requiere es mucha energía. Expresar ese tipo de emociones me agota muchísimo. Por eso es difícil. Y por eso también es tan gratificante.”

Con estas declaraciones del protagonista del live action de “Solo Leveling” queda claro que la serie de Netflix se propone mejorar en uno de los aspectos más criticados de anime: la falta de desarrollo emocional y de personalidad de Sung Jin-woo tras su transformación.

Byeon Woo-seok, que interpretó al príncipe I-an en la serie coreana "Perfect Crown", contó detalles del rodaje del live action de "Solo Leveling" (Foto: Kakao Entertainment / MBC GROUP)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL LIVE ACTION DE “SOLO LEVELING”?

El live action de “Solo Leveling” aún tiene fecha de estreno confirmada, pero debido a que la serie requiere una posproducción intensiva de CGI para recrear las habilidades de las sombras y los jefes de mazmorra, el proceso de edición podría tardar al menos un año más. Por lo tanto, la serie no llegaría antes de finales de 2027.

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