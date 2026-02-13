Aunque los animes más populares de la temporada de invierno 2026 son “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End”, “Solo Leveling” continúa siendo una de las franquicias más exitosas de los últimos años. Por eso, los fanáticos de la serie basada en la novela web de Chugong esperan con ansias la confirmación de la tercera temporada o cualquier otro detalle sobre el futuro del galardonado anime. La franquicia tiene una gran sorpresa para los fans a partir del 16 de febrero de 2026. ¿De qué se trata? Esto es lo que se sabe al respecto.

La popular franquicia se expande de forma rápida y sorprendente. Existe un espectáculo sobre hielo y Netflix prepara una serie live-action con Byeon Woo-seok como protagonista y Han So-hee como Cha Hae-in. También hay rumores sobre una posible película de anime que podría llegar en la segunda mitad de 2026. Y ahora se ha anunciado otro proyecto.

Pero lamentablemente no está relacionado con la tercera temporada de “Solo Leveling”. Se trata de una continuación en formato de audio. Pocket FM anunció que la segunda temporada de su audiodrama se estrenará mundialmente en inglés el 16 de febrero de 2026.

La segunda temporada del audiodrama de “Solo Leveling” estará disponible exclusivamente en Pocket FM (Foto: A-1 Pictures/ Pocket FM)

LA TEMPORADA 2 DEL AUDIODRAMA DE “SOLO LEVELING”

El proyecto que recupera la historia de Sung Jin-woo, un cazador con pocos poderes que descubre un misterioso sistema que le permite subir de nivel en un mundo donde la humanidad lucha contra monstruos que emergen de puertas dimensionales, en un formato diferente es producida en colaboración con Soundist Entertainment y ofrece un diseño de sonido cinematográfico que te permite a los fans sentirse en medio de la acción.

La segunda temporada del audiodrama de “Solo Leveling” estará disponible exclusivamente en Pocket FM, que afirma tener más de 250 millones de oyentes a nivel mundial. Este formato está diseñado tanto para los que ya conocen la historia como para los que no han visto en anime o leído el material original.

“‘Solo Leveling’ se erige como una de las IP de fantasía más influyentes de su generación”, declaró Lalit Gangwar, vicepresidente sénior y director de Pocket FM para Estados Unidos, según el comunicado de prensa. “Lo que nos entusiasma es la oportunidad de experimentar ese mundo de una forma nueva, donde el oyente define el ritmo, la emoción y la intensidad a través de su propia imaginación”.

Asimismo, agregó: “Traer historias de esta escala al audio es fundamental para expandir nuestro universo narrativo, a medida que continuamos explorando la fantasía y otros géneros diseñados para experiencias inmersivas y de larga duración”.

Lo que se sabe sobre la temporada 3 de “Solo Leveling”

Hasta el momento no se ha confirmado una tercera temporada de “Solo Leveling”, pero anteriormente, Sota Furuhashi y Atsushi Kaneko, productores del anime, hablaron sobre la posibilidad de nuevos episodios. Aseguraron que el apoyo de los fans es fundamental para una renovación.

Poco después, Furuhashi publicó en la red social X que preferiría esperar hasta aproximadamente el 2028 para lanzar la tercera temporada del popular anime. Aunque estas no son buenas noticias para los fans, aún hay otros proyectos derivados.

Sung Jinwoo, el protagonista de "Sung Jinwoo", tiene la capacidad única de subir de nivel, así que el cazador más fuerte del anime (Foto: A-1 Pictures)

