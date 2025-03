En el noveno episodio de la segunda temporada de “Solo Leveling”, también conocida con el subtítulo “Arise From the Shadow” o “Surge de las sombras”, Gunhee le pide a Sung Jinwoo que participe en la cuarta incursión a la Isla Jeju, pero el protagonista del popular anime basado en la novela web escrita por Chugong se niega porque perfil quedarse con su familia, en lugar de seguir luchando. Sin embargo, cuando nota que sus compañeros cazadores están en peligro, sale en su ayuda. No obstante, no llega a tiempo. ¿Por qué?

Después de que consiguió la sangre purificada del monarca demonio para elaborar el Elixir de la Vida y curar a su madre de la enfermedad del Sueño Eterno, Jinwoo opta por no acompañar a los Cazadores coreanos de rango S a la nueva misión. Una de las razones es que la incursión se estaba transmitiendo, así que no quería que su madre lo observará en esa situación.

El padre del protagonista de “Solo Leveling” murió en una mazmorra, algo que su esposa aún no supera, así que Jinwoo no quería someterla a revivir esa angustia. En el episodio 11 de la segunda temporada, la batalla de los cazadores de rango S transcurre sin sobresaltos hasta que aparece ante ellos un monstruo alado de tamaño humano y piel negra parecido a una hormiga.

El Rey Hormiga es un enemigo de vencer en los últimos episodios de la segunda temporada de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

¿POR QUÉ SUNG JINWOO NO LLEGÓ ANTES A LA ISLA JEJU?

Los cazadores coreanos de rango S no pueden superar el poder de la Black Ant, ya que se trata de un enemigo sin precedentes. Esto sumado a la verdad sobre los cazadores japoneses, complica las cosas para los compañeros de Jinwoo, quien debe ir a rescatarlos, sin embargo, no puede evitar la muerte de Min Byung-gyu.

Chugong, el creador del material original, explicó por qué el protagonista de “Solo Leveling” no llegó antes a la Isla Jeju. El autor reveló que todas las Sombras son mudas, por lo tanto, no pudieron comunicarse con Sung Jinwoo.

También señaló que Jinwoo monitoreaba la transmisión minuciosamente, pero no se enteró del problema a tiempo debido a que la transmisión tenía un retraso y no era en tiempo real.

¿Qué pasará con Jinwoo en el próximo episodio de “Solo Leveling 2”?

En el episodio 12 de la segunda temporada de “Solo Leveling”, Sung Jinwoo enfrentará al Rey Hormiga y tendrá que detener el avance de las hormigas para evitar que exterminen a sus compañeros cazadores. Sin duda, la habilidad Intercambio, que le permite intercambiar posiciones con sus Sombras, será de mucha utilidad.

Además, los cazadores coreanos necesitan pociones curativas para recuperarse de heridas graves, así que probablemente esa sea otra misión de Jinwoo.

Ippei Izawa fue una de las víctimas mortales del Rey Hormiga en la segunda temporada de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)