Netflix sigue preparando uno de sus proyectos más esperados y esta vez la atención está puesta en su protagonista femenina. Y es que la adaptación live-action de “Solo Leveling”, el fenómeno surgido del webtoon y la novela web de Chugong, ya tiene rostro para uno de sus personajes más queridos (Cha Hae-in) y se trata de una de las actrices surcoreanas más seguidas del momento: Han So-Hee. Así, si te preguntas quién es la artista detrás de este papel y qué la conecta con el universo de cazadores que ya conquistó a millones en el anime, aquí te la presento.
Vale precisar que “Solo Leveling” está ambientado en un mundo donde se abren portales hacia dimensiones llenas de monstruos, y ciertas personas desarrollan habilidades sobrenaturales para convertirse en “cazadores” que defienden a la humanidad.
Allí, la historia sigue a Sung Jinwoo, un cazador de rango E conocido por ser el más débil, que—tras sobrevivir a una incursión casi mortal—despierta un sistema especial que le permite “subir de nivel” y volverse cada vez más poderoso, algo que ningún otro cazador puede hacer.
¿QUIÉN ES HAN SO-HEE?
De acuerdo con KProfiles, Han So-Hee, nacida como Lee So-Hee el 18 de noviembre de 1993 en Ulsan, Corea del Sur, es la actriz confirmada para el papel de Cha Hae-in en la serie live-action “Solo Leveling” de Netflix.
Ella debutó en el 2017 con la serie “Reunited Worlds” y, eventualmente, saltó a la fama con “The World of the Married” (2020), la producción de cable más vista en la historia de la televisión surcoreana.
Cabe resaltar que su carrera incluye también: “Nevertheless” (2021), “My Name” (2021) y “Gyeongseong Creature” (2023-2024) de Netflix, además de un perfil activo como modelo global para marcas como Balenciaga y Omega.
- Instagram: @xeesoxee
¿QUÉ PAPEL INTERPRETA HAN SO-HEE EN LA SERIE LIVE-ACTION “SOLO LEVELING”?
Han So-Hee le dará vida a Cha Hae-in, cazadora de rango S y vicemaestra del Gremio de Cazadores en el universo de “Solo Leveling”.
Y, en la ficción, ella funciona como interés romántico de Sung Jinwoo, el protagonista.
Importante: el personaje se caracteriza por un cabello rubio corto, un detalle que coincide con el nuevo look que la actriz mostró antes de iniciar el rodaje.
¿QUÉ OTROS ACTORES SON PARTE DEL ELENCO DEL LIVE-ACTION DE “SOLO LEVELING”?
Además de Han So-Hee, estos son los integrantes del elenco principal de la serie live-action “Solo Leveling”:
- Byeon Woo-seok como el protagonista Sung Jinwoo
- Kang You-seok como Yoo Jinho
- Cha Woo-min como Baruka
- Kang Mi-na
La dirección, por su parte, está a cargo de Lee Hae-jun y Kim Byung-seo, dupla conocida por la película “Ashfall”.
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