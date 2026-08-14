Netflix sigue preparando uno de sus proyectos más esperados y esta vez la atención está puesta en su protagonista femenina. Y es que la adaptación live-action de “Solo Leveling”, el fenómeno surgido del webtoon y la novela web de Chugong, ya tiene rostro para uno de sus personajes más queridos (Cha Hae-in) y se trata de una de las actrices surcoreanas más seguidas del momento: Han So-Hee. Así, si te preguntas quién es la artista detrás de este papel y qué la conecta con el universo de cazadores que ya conquistó a millones en el anime, aquí te la presento.

Vale precisar que “Solo Leveling” está ambientado en un mundo donde se abren portales hacia dimensiones llenas de monstruos, y ciertas personas desarrollan habilidades sobrenaturales para convertirse en “cazadores” que defienden a la humanidad.

Allí, la historia sigue a Sung Jinwoo, un cazador de rango E conocido por ser el más débil, que—tras sobrevivir a una incursión casi mortal—despierta un sistema especial que le permite “subir de nivel” y volverse cada vez más poderoso, algo que ningún otro cazador puede hacer.

¿QUIÉN ES HAN SO-HEE?

De acuerdo con KProfiles, Han So-Hee, nacida como Lee So-Hee el 18 de noviembre de 1993 en Ulsan, Corea del Sur, es la actriz confirmada para el papel de Cha Hae-in en la serie live-action “Solo Leveling” de Netflix.

Ella debutó en el 2017 con la serie “Reunited Worlds” y, eventualmente, saltó a la fama con “The World of the Married” (2020), la producción de cable más vista en la historia de la televisión surcoreana.

Cabe resaltar que su carrera incluye también: “Nevertheless” (2021), “My Name” (2021) y “Gyeongseong Creature” (2023-2024) de Netflix, además de un perfil activo como modelo global para marcas como Balenciaga y Omega.

¿QUÉ PAPEL INTERPRETA HAN SO-HEE EN LA SERIE LIVE-ACTION “SOLO LEVELING”?

Han So-Hee le dará vida a Cha Hae-in, cazadora de rango S y vicemaestra del Gremio de Cazadores en el universo de “Solo Leveling”.

Y, en la ficción, ella funciona como interés romántico de Sung Jinwoo, el protagonista.

Importante: el personaje se caracteriza por un cabello rubio corto, un detalle que coincide con el nuevo look que la actriz mostró antes de iniciar el rodaje.

Han So-hee luce el cabello rubio para interpretar al personaje de Cha Hae-in en la serie live-action "Solo Leveling" (Foto: @xeesoxee / Instagram)

¿QUÉ OTROS ACTORES SON PARTE DEL ELENCO DEL LIVE-ACTION DE “SOLO LEVELING”?

Además de Han So-Hee, estos son los integrantes del elenco principal de la serie live-action “Solo Leveling”:

Byeon Woo-seok como el protagonista Sung Jinwoo

como el protagonista Sung Jinwoo Kang You-seok como Yoo Jinho

como Yoo Jinho Cha Woo-min como Baruka

como Baruka Kang Mi-na

La dirección, por su parte, está a cargo de Lee Hae-jun y Kim Byung-seo, dupla conocida por la película “Ashfall”.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí