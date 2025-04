La segunda temporada de “Solo Leveling”, también conocida con el subtítulo “Arise From the Shadow” o “Surge de las sombras”, terminó el 29 de marzo de 2025 y marcó el final de la cuarta incursión a la Isla Jeju. “On to the Next Target” (2x13), además de mostrar a Sung Jinwoo extraer la sombra del Rey Hormiga, presentó a nuevos personajes como el Rakan y Sillad. Pero no son los únicos, también apareció el cazador más fuerte de China.

Se trata de Liu Zhigang, quien en el último capítulo de la segunda entrega del anime basado en el manhwa de Chugong, demostró su gran fuerza al luchar contra hormigas en la costa este de China y aniquilarlas sin problemas. Pero es un cazador más fuerte que incluso Sung Jinwoo.

¿QUIÉN ES LIU ZHIGANG EN “SOLO LEVELING”?

Los fanáticos de “Solo Leveling” que han leído el manhwa saben que, Liu Zhigang es el cazador de rango S más fuerte de China y uno de los cinco cazadores de nivel nacional, ocupando el segundo lugar en el mundo. Se trata del cazador más fuerte de toda Asia y sin duda, supera a Sung Jinwoo en poder, al menos por el momento.

Liu Zhigang es el cazador de rango S más fuerte de China y uno de los cinco cazadores de nivel nacional (Foto: A-1 Pictures)

Para lograr ser nombrado un cazador de nivel nacional, se necesita superar una puerta de rango S solo, así que, probablemente, Liu Zhigang pudo vencer a la Reina Hormiga y al Rey Hormiga sin ayuda si participaba en la cuarta incursión a la Isla Jeju.

El final de la segunda temporada de “Solo Leveling” solo mostró una pequeña fracción del poder de Liu Zhigang, no obstante, Sung Jinwoo tiene la capacidad de superarlo en poco tiempo, algo en lo que podría enfocarse la tercera entrega del anime.

Características de Liu Zhigang

Además de ser musculo, Zhigang tiene un largo cabello negro recogido en una cola de caballo, los ojos de un amarillo oscuro, que adquieren un tono más intenso cuando utiliza sus poderes. En cuanto a su atuendo, suele llevar capas rojas o amarillas con gruesos cuellos negros, pantalones negros y botas negras.

También se caracteriza por ser impetuoso y ávido de batalla, además de muy directo en sus conversaciones. No obstante, también demostró ser amable y humilde.

Habilidades de Liu Zhigang

Maestro espadachín

Velocidad inmensa

Ataque de Corte Energético

Autoridad del gobernante

Manifestación del Cuerpo Espiritual

Liu Zhigang, que apareció en el último episodio de la temporada 2 de "Solo Leveling", es extremadamente rápido (Foto: A-1 Pictures)