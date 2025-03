Como todas las semanas, la temporada 2 del anime “Solo Leveling” sigue avanzando en su trama. Así, si llegaste a esta nota, quizá es porque quieres averiguar cuál es la fecha, la hora y el link en Crunchyroll para ver el capítulo 11 de “Solo Leveling: Arise From the Shadow”. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre su lanzamiento. ¡Anda preparando tu agenda!

Vale precisar que la producción se basa es la web novel surcoreana escrita por Chugong, la cual se desarrolla en un universo en el que ciertos humanos “cazadores” poseen habilidades mágicas con las que pueden luchar contra diversos monstruos para proteger a la raza humana de una aniquilación segura.

Allí, el débil Sung Jinwoo es elegido por el misterioso programa llamado Sistema que le da la sorprendente habilidad de subir de nivel sin límites, lo que lo animará a descubrir los secretos que entrañan las mazmorras y la verdadera fuente de sus poderes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Solo Leveling” - Temporada 2:

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL EPISODIO 11 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El episodio 11 de la segunda entrega del anime retoma la historia justo donde terminó el anterior: con los cazadores de rango S enfrentándose al poderoso Rey Hormiga.

Así se lee en la sinopsis oficial del capítulo: “Mientras la batalla de los cazadores de rango S transcurre sin sobresaltos, aparece ante ellos un monstruo alado de tamaño humano y piel negra parecido a una hormiga. Los cazadores se convierten en presas. Se enfrentan a un poder sin precedentes. Con el objetivo de cumplir su anhelado deseo, el final de la batalla decisiva en la que lo dieron todo está cerca”.

De esta manera, parece quedar claro que la presencia de Sung Jinwoo, o su ausencia, podría ser el factor definitivo para determinar quién es el cazador y quién la presa en esta lucha.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 11 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El capítulo 11 de “Solo Leveling: Arise From the Shadow” se estrena en Crunchyroll el sábado 15 de marzo del 2025. Cabe resaltar que este se titula “Se va a poner aún más intenso” (en inglés: “It’s Going to Get Even More Intense”).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 11 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El episodio 11 de la temporada 2 del anime de Crunchyroll se lanza a las 12:30 p.m. (ET). Obviamente, el horario varía de acuerdo al país en el que te encuentras, por lo que te recomiendo revisar la conversión horaria según tu territorio.

Horario de estreno según el país:

Estados Unidos (PT): 9:30 a.m.

9:30 a.m. México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 10:30 a.m.

10:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 1:30 p.m.

1:30 p.m. España: 5:30 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 11 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

Para disfrutar de “Solo Leveling” en el streaming, debes contar con una suscripción activa a la plataforma Crunchyroll. Con esto en consideración, puedes ingresar al link oficial de la producción.

"Solo Leveling" es un anime que combina la acción y la fantasía en cada uno de sus episodios (Foto: A-1 Pictures)