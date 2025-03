“Solo Leveling” está cada vez más cerca del final de su temporada 2, entrega también conocida como “Arise from the Shadow” o “Surge de las sombras”. Así, seguro más de un fan de la franquicia quiere saber cuándo, a qué hora y cómo ver su episodio 12. Por eso, en las siguientes líneas, te presento el link oficial de Crunchyroll y todo lo que debes conocer sobre su lanzamiento. ¡Presta atención!

Vale precisar que el anime de Crunchyroll narra la historia de Sung Jin-woo, un chico que es conocido como “el cazador más débil de la humanidad”.

Sin embargo, su destino cambia por completo cuando -un día- se encuentra entre la vida y la muerte y un programa misterioso llamado Sistema lo elige como su único jugador, lo que le da la posibilidad de subir de nivel sin límites.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Solo Leveling” - Temporada 2:

¿QUÉ SE ESPERA DEL EPISODIO 12 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

Según la sinopsis oficial del episodio, por fin podremos apreciar a Sung Jin-woo uniéndose a la lucha contra el Rey Hormiga en la isla de Jeju.

Así, veremos a nuestro protagonista apresurándose en llegar a la zona de combate, derrotar al ejército de hormigas aladas y utilizar pociones para curar las heridas de los cazadores de rango S.

No obstante, Cha Hae-In es la única que no consigue recuperarse tras sufrir graves heridas que le hacen perder el conocimiento.

Entonces, Sung Jin-woo y sus amigos intentan escapar lo antes posible, pero su poderoso enemigo vuelve a interponerse en su camino. ¿Podrán vencerlo?

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 12 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El episodio 12 de “Solo Leveling 2” se estrena el sábado 22 de marzo del 2025, bajo el título “Are You the King of Humans” (en español: “¿Eres el rey de los humanos?”). Como mencioné previamente, este es el penúltimo capítulo de la temporada.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 12 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El capítulo 02x12 de “Solo Leveling” estará disponible desde las primeras horas de su día de lanzamiento. Debajo de estas líneas, conoce su horario de estreno, según el territorio en el que te encuentres.

Horario según países:

Estados Unidos: 9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET)

9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 10:30 a.m.

10:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 1:30 p.m.

1:30 p.m. España: 5:30 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 12 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

Para disfrutar del episodio 12 de la temporada 2 de “Solo Leveling”, tan solo debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming Crunchyroll. Así, podrás poder ingresar sin problemas al LINK oficial.

Sung Jin-woo frente al Rey Hormiga en el episodio 02x12 del anime "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)