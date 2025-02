La temporada 2 de “Solo Leveling” (también conocida con el subtítulo “Arise From the Shadow” o “Surge de las sombras”) sigue sorprendiendo cada semana con nuevos capítulos y, esta vez, es momento de conocer cada detalle sobre el lanzamiento del episodio 5. En ese sentido, ¿sabes cuál es su fecha, hora de estreno y link para verlo? Pues, en las siguientes líneas, te cuento cómo puedes disfrutarlo online a través de Crunchyroll. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la producción se basa en la web novel homónima escrita por Chugong y tiene la marca del estudio A-1 Pictures.

Así, nos presenta la historia de un cazador notoriamente débil llamado Jinwoo, quien sobrevive por los pelos a una poderosa mazmorra doble y es elegido como único jugador de un misterioso programa llamado el Sistema.

Resulta que este le otorga la capacidad única de subir de nivel, por lo que emprende un viaje en el que lucha contra todo tipo de enemigos, tanto hombres como monstruos, para descubrir los secretos de las mazmorras y la verdadera fuente de sus poderes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Solo Leveling” - Temporada 2:

¿QUÉ PASA EN EL EPISODIO 5 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El episodio 5 de la segunda entrega del anime promete volver a la acción, teniendo en cuenta que Jinwoo atrae la atención del Gremio más importante de toda Corea y se enfrenta a un nuevo grupo de seres mágicos.

Lo cierto es que nuestro protagonista arranca su segunda incursión con el Gremio de Cazadores, teniendo una premonición siniestra justo en el momento en el que ingresa en la mazmorra.

Y, eventualmente, esta resulta ser correcta, ya que un grupo de Altos Orcos ataca a la fuerza de ataque. Entonces, el grupo regresa a la puerta de entrada para retirarse, pero allí se ha levantado una barrera... ¿Podrán salir a salvo?

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ EL EPISODIO 5 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El quinto episodio de “Solo Leveling: Arise From the Shadow” se estrenó en Crunchyroll el sábado 1 de febrero del 2025. Cabe resaltar que este se titula “This is What We’re Trained to Do” (”Estamos entrenados para esto”).

En "Solo Leveling", Sung Jin-woo lucha contra todo tipo de enemigos, tanto humanos como monstruos (Foto: A-1 Pictures)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENÓ EL EPISODIO 5 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El horario de lanzamiento del quinto episodio de la temporada 2 del anime varía de acuerdo al territorio en el que te encuentras, por lo que te recomiendo revisar la siguiente lista.

Horario de estreno según el país:

Estados Unidos: 9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET)

9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 1:30 p.m.

1:30 p.m. Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 2:30 p.m.

2:30 p.m. España: 6:30 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

Tanto este como el resto de capítulos de “Solo Leveling” se lanzan en Crunchyroll. Entonces, para disfrutarlo, debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde el link oficial de la producción.

Los Altos Orcos forman parte del quinto episodio de la temporada 2 del anime "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

