El anime “Solo Leveling” está listo para estrenar el episodio 6 de su temporada 2, entrega también conocida como “Arise from the Shadow” o “Surge de las sombras”. Así, seguro más de un fan de la franquicia quiere saber cuándo, a qué hora y cómo ver el capítulo. Por eso, en las siguientes líneas, te presento el link oficial de Crunchyroll y todo lo que debes conocer sobre su lanzamiento. ¡No te lo pierdas!

Vale precisar que la producción se basa en la web novel homónima escrita por Chugong, la cual fue serializada por primera vez en el 2014 y publicada íntegramente en el 2016.

De esta manera, conocemos a Sung Jin-woo, un débil cazador de rango E que recibe la oportunidad de su vida cuando es seleccionado por el Sistema para crecer en fuerza sin límite. Entonces, emprende un viaje en el que lucha contra todo tipo de enemigos, tanto hombres como monstruos, para descubrir los secretos de las mazmorras y la verdadera fuente de sus poderes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Solo Leveling” - Temporada 2:

¿QUÉ PASA EN EL EPISODIO 6 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

Se espera que los fans encuentren mucha acción en este capítulo, dado que Sung Jin-woo se enfrenta a su rival más difícil hasta la fecha: Kargalgan y su horda de Altos Orcos. Aunque, por supuesto, nuestro protagonista tiene a los Soldados de las Sombras de su lado.

Según la sinopsis oficial del episodio, el gran hechicero orco Kargalgan, que había estado al acecho de Jin-woo y sus amigos, juega con Son Kihoon, el comandante de la fuerza de ataque, llamándolo “un espectáculo secundario”.

Entonces, mientras las caras de los cazadores se tornan de desesperación, Jin-woo acude en ayuda del moribundo Kihoon.

A continuación, los soldados de la sombra vestidos con luz pálida se levantan de su sombra y se enfrentan al ejército de Altos Orcos. ¿Podrán salir victoriosos?

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El episodio 6 de la temporada 2 de “Solo Leveling” se estrena el sábado 8 de febrero del 2025, bajo el título “Don’t Look Down on My Guys”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El capítulo 02x06 de “Solo Leveling” estará disponible desde las primeras horas de su día de lanzamiento. Debajo de estas líneas, conoce su horario de estreno, según el territorio en el que te encuentres.

Horario según países:

Estados Unidos: 9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET)

9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 1:30 p.m.

1:30 p.m. Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 2:30 p.m.

2:30 p.m. España: 6:30 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

Para disfrutar del episodio 6 de la temporada 2 de “Solo Leveling”, tan solo debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming Crunchyroll. Así, podrás poder ingresar sin problemas al LINK oficial.

"Solo Leveling" es un anime cargado de acción y fantasía. Aquí, una escena del sexto episodio de la temporada 2 (Foto: A-1 Pictures)