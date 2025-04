“Solo Leveling” es uno de los animes más populares de los últimos años y tras el final de su segunda temporada, también conocida con el subtítulo “Arise From the Shadow” o “Surge de las sombras”, los fanáticos de la serie basada en el manhwa de Chugong se preguntan cuándo llegará la tercera entrega, que continuará narrando las aventuras de Sung Jinwoo y el resto de cazadores de rango S. Aunque no se ha revelado la fecha de estreno de los nuevos episodios, surgieron rumores de un retraso. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En “On to the Next Target” (2x13), cuando el elixir de la vida no es suficiente para salvar a Cha Hae-In, Jinwoo utiliza la extracción de sombras del fallecido sanador de rango S Min Byung-Gu, a pesar de que Baek Yoon-ho le pide que no lo haga. Más tarde, le indica a este último que abandone la isla Jeju para cuidar de Cha.

Después de muchas dificultades, el cuarto ataque a la isla de Jeju llega a su fin. El protagonista de “Solo Leveling” derrota al Rey Hormiga y decide extraer su sombra, lo que lo lleva a estar ante la figura de Beru, que alcanza el rango general y puede hablar. Pero para Jinwoo, la cacería nunca termina, ya que aparecen misteriosas bestias.

En "Solo Leveling" 02x13, el elixir de la vida no es suficiente para salvar a Cha Hae-In, así que Sung Jinwoo tomó una decisión radical (Foto: A-1 Pictures)

¿POR QUÉ PODRÍA RETRASARSE EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 3 DE “SOLO LEVELING”?

Hasta el momento, ni A-1 Pictures ni Aniplex han confirmado la fecha de estreno de la tercera temporada del popular anime, pero entre los fans de la serie ha surgido el rumor de que los nuevos capítulos no llegarán antes del 2027. Por supuesto, esto ha causado alarma y preocupación por el futuro del programa que cada vez gana más seguidores.

Al parecer, la supuesta razón del retraso sería el compromiso del director Nakashige Shunsuke con otros proyectos importantes. También se ha especulado sobre problemas de producción o diferencias creativas del equipo. En cualquier caso, aún no se ha realizado algún comunicado oficial.

¿”Solo Leveling” tendrá otro director?

Los fans de “Solo Leveling” también hablan de la posibilidad de cambiar al director y las consecuencias de esa posible decisión. Si realmente Shunsuke no puede avanzar con el anime con rapidez y calidad necesaria, A-1 Pictures y Aniplex podrían optar por buscar a otro director.

Sin embargo, esa resolución para asegurar la continuidad de la serie, podría ser arriesgada, ya que tendrían que asegurarse de que el nuevo director comprenda la esencia del anime y no desvíe de la historia original.

En cualquier caso, aún no hay nada oficial, así que es pronto para preocuparse por el supuesto retraso. Pero ¿qué prefieren los fans? ¿Esperar por una tercera temporada de “Solo leveling” adecuada o tener perder calidad para que el tiempo de espera sea menor?

El Monarca de Hielo apareció en el final de la segunda temporada del anime "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)