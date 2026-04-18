Además de esperar novedades sobre la tercera temporada de “Solo Leveling”, los fanáticos del anime basado en la novela web de Chugong están pendientes de los anuncios relacionados con el live action confirmado por Netflix. Después del éxito de la adaptación de “One Piece”, no es una sorpresa que la plataforma de streaming de la N roja apuesta por este tipo de producciones considerando los reconocimientos que ha recibido la historia de Sung Jin-woo. Pero esto ¿cómo se relaciona con “Perfect Crown” (“La corona perfecta” en español), el nuevo drama coreano de Disney+?

El live action de “Solo Leveling”, que empezará su rodaje entre abril y mayo de 2026, tiene algo en común con “Perfect Crown”, comedia romántica que se ambienta en Corea del siglo XXI donde conviven rascacielos y tecnología con reyes y palacios, y narra la historia de una ambiciosa heredera plebeya (IU) y un príncipe solitario (Byeon Woo-seok), quienes desafían las barreras sociales y buscan su propio destino.

Se trata del protagonista, Byeon Woo-seok, quien asumirá el rol de Sung Jin-woo en el live action de “Solo Leveling” e interpreta al príncipe I-an en la serie surcoreana escrita por Yoo Ji-won, dirigida por Park Joon-hwa y Bae Hee-young, y que se estrenó el 10 de abril de 2026 en Disney+ y MBC TV.

Si no conocías a Byeon Woo-seok y te interesa saber si es la elección correcta para protagonizar el live action de “Solo Leveling”, deberías ver su trabajo en “Perfect Crown” y otras series como “Lovely Runner” y “Strong Girl Nam Soon”.

Byeon Woo-seok es el encargado de darle vida a Sung Jin-woo en el live-action de “Solo Leveling” (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE EL LIVE ACTION DE “SOLO LEVELING”

El live-action de “Solo Leveling” promete “presentar personajes vibrantes, secuencias de acción dinámicas y emocionantes misiones, creadas por un equipo de efectos visuales de primera clase”, señaló Netflix en un comunicado.

Lee Hae-jun y Kim Byung-seo, conocidos por su trabajo en películas como “Ashfall”, “Like a Virgin”, “Castaway on the Moon”, “My Dictator y Cold Eyes”, se encargan de la dirección. Mientras que, Han So-hee interpretará a Cha Hae-in y Kang You-seok interpretará a Yoo Jin-ho.

La producción principal del live action de "Solo Leveling" está programada para iniciar en el primer semestre de 2026 (Foto: A-1 Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “PERFECT CROWN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, en “Perfect Crown”, “en una Corea del siglo XXI regida por una monarquía constitucional, la tradición y la modernidad se entrelazan, pero el glamur esconde una sociedad con reglas muy estrictas. Seong Huiju es la talentosa directora y heredera de una empresa poderosa, pero, por ser plebeya, sufre el desprecio de la élite.

Cuando su familia comienza a presionarla para que se case, Huiju decide tomar el control de su futuro tras conocer al príncipe Ian en el Banquete de Cumpleaños Imperial. Ella lo tiene todo menos estatus, mientras que él no tiene más que estatus. Juntos acuerdan un matrimonio por contrato. ¿Pero podrán romper barreras sociales y forjar su propio destino?”

IU interpreta a Sung Hui-ju y Byeon Woo-seok interpreta al príncipe I-an en la comedia romántica coreana "Perfect Crown" (Foto: Disney+)

REPARTO DE “PERFECT CROWN”

IU como Sung Hui-ju

Byeon Woo-seok como el príncipe I-an

Noh Sang-hyun como Min Jeong-woo

Gong Seung-yeon como la reina Dowager Yoon Yi-rang

Yoo Su-bin como Choi Hyun

Choi Ji-soo como Lee Ah-reum

Lee Si-hoon como Kim Young-moon

Jung Ji-an como Kim Young-sun

Jin Se-rim como Yoo Ji-soo

Lee Yeon como Do Hye-jeong

Park Ji-ye como Park Seung-hee

Jung Yi-an como Im Joo-ho

Yoon Sul-ah como Jung Ye-rin

Jo Seung-yun como Sung Young-gook

Lee Jae-won como Sung Tae-joo

Chae Seo-an como Han Da-young

Kim Eun-oh como I-yun

Park Joon-myun como Choi Jin-sook

Lee Chae-kyung como Im Sun-hwa

Kim Soo-jin como Jung Mi-hee

Jo Jae-yoon como Yoon Sung-won

Kim Jung-woon como Jo Min-young

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