Después del estreno de “Gimbap y Onigiri” y “Reencuentro: Una verdad silenciada”, Netflix continúa apostando por las series japonesas. Por eso, presenta “Sonidos del invierno” (“Sounds of Winter” en inglés y “Fuyu no Nankasa, Haru no Nankane” en su idioma original), drama romántico que narra la historia de Ayana Tsuchida (Hana Sugisak), una novelista de 27 años que intenta que su nueva relación amorosa no fracase como las anteriores, así que reflexiona sobre su experiencias pasadas. ¿Cuántos episodios tiene y cuándo se estrenarán? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.
La serie japonesa dirigida por Rikiya Imaizumi, Nobuhiro Yamashita y Takuji Yamada cuenta con un elenco conformado por Hana Sugisaki, Ryo Narita, Amane Okayama, Rintaro Mizusawa, Maru Nouichi, Sara Shida, Yuki Kura, Shuntaro Yanagi, Kanata Hosoda, Taro Uchibori, Yuta Hayashi, Aoba Kawai y Tateto Serizawa.
“Sonidos del invierno”, escrita por Rikiya Imaizumi, se estrenó originalmente el 14 de enero de 2026 en NTV. Se emite los miércoles a las 10:00 pm. (Hora local japonesa). También estará disponible en Netflix.
¿CÓMO VER “SONIDOS DEL INVIERNO”?
El primer episodio de “Sonidos del invierno” se estrenará el viernes 23 de enero de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 27 de marzo.
Por lo tanto, para ver la nueva serie japonesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SONIDOS DEL INVIERNO”?
La primera temporada de “Sonidos del invierno” tiene diez episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “SONIDOS DEL INVIERNO”
- Episodio 1: 23 de enero de 2026
- Episodio 2: 30 de enero de 2026
- Episodio 3: 6 de febrero de 2026
- Episodio 4: 13 de febrero de 2026
- Episodio 5: 20 de febrero de 2026
- Episodio 6: 27 de febrero de 2026
- Episodio 7: 6 de marzo de 2026
- Episodio 8: 13 de marzo de 2026
- Episodio 9: 20 de marzo de 2026
- Episodio 10: 27 de marzo de 2026
¿A QUÉ HORA VER “SONIDOS DEL INVIERNO”?
|Países
|Horarios
|Estados Unidos
|8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:00 p.m.
|España
|6:00 p.m.
¿DE QUÉ TRATA “SONIDOS DEL INVIERNO”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Sonidos del invierno”, “tras rupturas pasadas y romances incompletos, una novelista reacia a enamorarse intenta entablar una relación sincera.”
Ayana Tsuchida es una escritora que ha publicado dos libros y está trabajando en el tercero. Mientras escribe, trabaja a tiempo parcial en una tienda de ropa de segunda mano y reflexiona sobre sus relaciones amorosas pasadas para no cometer los mismos errores.
ACTORES Y PERSONAJES DE “SONIDOS DEL INVIERNO”
- Hana Sugisaki como Tsuchida Ayana/Tsuchida Fumina
- Ryo Narita como Yukio Saeki
- Amane Okayama como Kotaro Hayase
- Rintaro Mizusawa como Wachi
- Maru Nouichi como En-chan
- Sara Shida como Maki
- Yuki Kura como Shibasaki Shu
- Shuntaro Yanagi como Kobayashi Niko
- Kanata Hosoda como Tsukuda Takeshi
- Taro Uchibori como Yamada Sen
- Yuta Hayashi como Tsuchida Takuya
- Aoba Kawai como Tada Minami
- Tateto Serizawa como Joe
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí