La trama de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" se centra en el retorno de Luna (Karol Sevilla) a la pista para competir en la Copa Legado Benson, enfrentando nuevos miedos y reencontrándose con Matteo y el resto del elenco (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)
La trama de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" se centra en el retorno de Luna (Karol Sevilla) a la pista para competir en la Copa Legado Benson, enfrentando nuevos miedos y reencontrándose con Matteo y el resto del elenco (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Una década después de que “Soy Luna” conquistara las pantallas de Latinoamérica y Europa, la serie de retorna con una nueva historia: “Soy Luna: Volver a rodar”, la cual promete revivir el patinaje, la música y los enredos amorosos que marcaron a toda una generación y a su estrella principal, . Así, seguro eres de los que quiere saber quiénes son los rostros originales que están de regreso y quiénes se suman para darle otro aire a esta nueva etapa de la franquicia. Entonces, para conocer a los actores y personajes de la producción, te invito a repasar esta .

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Vale precisar que el show televisivo se centra en Luna enfrentando un pasado que la alejó del patinaje y un presente que la obliga a reinventarse.

Además, esta continuación llega respaldada por el mismo equipo creativo de las tres temporadas anteriores, lo que explica cómo el tono y la esencia de la ficción se mantienen reconocibles para los fans de siempre.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Soy Luna: Volver a rodar”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES QUE REGRESAN EN “SOY LUNA: VOLVER A RODAR”?

1. Karol Sevilla como Luna Valente

Arranco la lista con la protagonista de la serie de Disney+: Luna Valente, la adolescente mexicana apasionada por el patinaje y la música que ahora retorna al Jam & Roller.

La actriz que la interpreta es Karol Sevilla, quien previamente acumuló años de carrera en telenovelas y unitarios de Televisa como “Querida enemiga”, “Mujeres asesinas” y “La rosa de Guadalupe”.

Karol Sevilla como Luna Valente en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)
Karol Sevilla como Luna Valente en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)

2. Michael Ronda como Simón Álvarez

Simón Álvarez es el viejo amigo de Luna y el músico leal que funciona como su soporte emocional cuando los conflictos en el Jam & Roller se intensifican.

Michael Ronda como Simón Álvarez en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)
Michael Ronda como Simón Álvarez en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)

3. Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano

Matteo Balsano, por su parte, es un patinador carismático y competitivo cuyo vínculo romántico con Luna se convirtió en uno de los ejes centrales de la historia.

Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)
Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)

4. Las amigas de Luna

Por otro lado, Carolina Kopelioff retoma el papel de Nina Simonetti, mientras que Malena Ratner le da vida a Delfina Alzamendi. Y sí, ambas son amigas cercanas a nuestra protagonista.

Carolina Kopelioff como Nina Simonetti y Malena Ratner como Delfina Alzamendi en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)
Carolina Kopelioff como Nina Simonetti y Malena Ratner como Delfina Alzamendi en una escena de la serie "Soy Luna: Volver a rodar" (Foto: Metrovisión Producciones / Disney+)

Otros actores y personajes que regresan en “Soy Luna: Volver a rodar”:

  • 5. Gastón Vietto como Pedro Arias
  • 6. Jandino como Eric Andrade
  • 7. Agustín Bernasconi como Gastón Battán Perida
  • 8. David Muri como Miguel Valente, el padre de Luna
  • 9. Ana Carolina Valsagna como Mónica Valente, la madre de Luna
  • 10. Lucila Gandolfo como Sharon Benson
  • 11. Roberto Carnaghi como Alfredo

¿QUÉ ACTORES ESTÁN AUSENTES EN “SOY LUNA: VOLVER A RODAR”?

Personajes de la serie original como Ámbar (Valentina Zenere), Jazmín (Katja Martínez), Jim (Ana Jara), Yam (Chiara Parravicini), Ramiro (Jorge López), Nico (Lionel Ferro), Tino (Diego Alcalá) y Cato (Germán Tripel) no aparecen en esta nueva entrega, ya que los actores que los interpretaban no continuaron en el proyecto por decisión personal o por cruce de agendas.

¿QUÉ NUEVOS PERSONAJES SE INCORPORAN EN “SOY LUNA: VOLVER A RODAR”?

Finalmente, la producción también suma caras nuevas a la trama:

  • 1. Blanca Palacio como Salomé
  • 2. Dolores Moriondo como Lola
  • 3. Magalí Altamirano como Valeria
  • 4. Thomas Lepera como Beltrán
  • 5. Kevin Roberto como Lenny
  • 6. Mercedes Funes como Penélope Roma
  • 7. Pamela Baigún
  • 8. Breno Oroz
  • 9. Javier Eloy
  • 10. Adrian Lyles
  • 11. Lia Bagnoli

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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