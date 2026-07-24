¡El Jam & Roller volvió a encender sus luces! Y es que casi diez años después de que Luna Valente (Karol Sevilla) colgara los patines en pantalla, el fenómeno “Soy Luna” regresó con “Soy Luna: Volver a rodar”, una nueva temporada que reúne a buena parte del elenco original de la producción y que ya tiene a los fans alrededor del mundo hablando con mucho entusiasmo en redes sociales. Así, si disfrutaste la serie y quieres saber qué más ver en Disney+ y Netflix con esa misma energía adolescente, musical y un poco dramática, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Soy Luna: Volver a rodar” retoma la historia de la ficción dos años después de que Luna se consagrara campeona latinoamericana de patinaje freestyle.

Resulta que un accidente la alejó de las pistas, pero un evento en la vida de una de sus amigas la trae de vuelta a Buenos Aires... justo cuando arranca un nuevo torneo.

Antes de continuar, mira el tráiler del show televisivo:

¿QUÉ OTRAS SERIES JUVENILES PUEDES VER SI TE GUSTÓ “SOY LUNA: VOLVER A RODAR”?

1. “Violetta” (2012-2015)

Empiezo la lista con “Violetta”, serie dirigida por Martín Sabán y escrita por Marina Efron, el mismo dúo creativo detrás de "Soy Luna".

Con tres temporadas y 240 episodios, la producción cuenta la historia de una adolescente que regresa a Argentina tras vivir varios años en Europa y descubre ahí su vocación por la música.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

"Violetta" es una serie que explora géneros como la comedia, el romance y el musical (Foto: Pol-Ka Producciones / Disney Channel Latinoamérica)

2. “O11CE” (2017)

“O11CE”, por su parte, sigue a un joven de 16 años cuya pasión por el fútbol lo lleva a una beca en un prestigioso instituto deportivo en Buenos Aires.

Cabe resaltar que la serie tiene una secuela titulada “Once: Nueva generación”, la cual se estrenó este 2026.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

3. “Bia” (2019)

Por otro lado, “Bia” es una ficción argentina centrada en una adolescente que ama el dibujo y la pintura y pasa su tiempo en una red de influencers.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

4. “Go! Vive a tu manera” (2019)

Respecto a “Go! Vive a tu manera”, esta serie narra la historia de una chica con talento musical que consigue una beca para una academia elitista de arte.

Allí, nuestra protagonista deberá abrirse camino entre rivalidades y nuevas amistades.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “Kally’s Mashup” (2017)

Cierro la lista con “Kally’s Mashup”, espectáculo que sigue a una pianista de 13 años que se muda a un conservatorio de prestigio y busca equilibrar su talento con la vida de una adolescente común.

Así, el show coproducido con Nickelodeon, completa este mapa de series juveniles argentinas disponibles en el streaming.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

La serie argentina "Kally's Mashup" se desarrolla a lo largo de dos temporadas (Foto: Anders Media / 360 Powwow / Viacom International / Nickelodeon)

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