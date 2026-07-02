"Sparks of Tomorrow" es una historia de aventuras, madurez y superación personal sobre jóvenes que se atreven a imaginar un mundo más brillante (Foto: Kyoto Animation)
"Sparks of Tomorrow" es una historia de aventuras, madurez y superación personal sobre jóvenes que se atreven a imaginar un mundo más brillante (Foto: Kyoto Animation)
Nelly Osco
Nelly Osco

Cada mes , pero no son las únicas producciones que aparecen en la tan esperada lista de estrenos. Los animes también ocupan un lugar muy importante, sobre todo después de que han ganado más popularidad en los últimos años. “Chainsmoker Cat”, “Daemons of the Shadow Realm”, “Thunder 3”, “One Piece: Heroines” y “Sparks of Tomorrow” son algunos de . De hecho, la última es una serie original de Netflix.

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Basada en la novela “20 Seiki Denki Mokuroku” de Hiro Yūki (publicada por KA Esuma Bunko / Kyoto Animation), este anime se ambienta en un Kioto alternativo de principios del siglo XX, donde la tecnología avanzó a través de máquinas de vapor y dejó la ciudad cubierta de humo y sigue a dos jóvenes que se unen para buscar un misterioso catálogo que promete traer la era de la electricidad.

Minoru Ota, que ha dirigido episodios en muchos títulos de KyoAni, hace su debut como director de serie en Kyoto Animation con “”. Tatsuhiko Urahata (“Violet Evergarden”) se encarga de la composición, Kohei Okamura (“Free! The Final Stroke”), del diseño de personajes y dirección de animación, y Hitomi Koto, de la música.

"Sparks of Tomorrow" sigue a dos jóvenes en un Kioto de principios del siglo XX, en un universo alternativo donde la tecnología de vapor dominó por completo, envolviendo a la ciudad en humo (Foto: Kyoto Animation)
"Sparks of Tomorrow" sigue a dos jóvenes en un Kioto de principios del siglo XX, en un universo alternativo donde la tecnología de vapor dominó por completo, envolviendo a la ciudad en humo (Foto: Kyoto Animation)

¿DE QUÉ TRATA “SPARKS OF TOMORROW”?

, “en una versión alternativa de los comienzos del siglo XX, donde el progreso tecnológico evolucionó hacia un nuevo paradigma marcado por la energía al vapor, la ciudad de Kioto vive bajo un manto de humo constante. Un chico queda profundamente dolido por la muerte de su hermano, porque con él también muere el sueño de la “era de la electricidad”, un anhelo que ambos compartían.

Al mismo tiempo, una chica alberga en el fondo de su corazón un profundo dolor por la muerte de su madre y los sueños perdidos. Cuando sus caminos se cruzan, ambos se disponen a explorar los secretos del Catálogo eléctrico del siglo XX, una mirada al futuro que tanto anhelan. Juntos, enfrentarán su pasado y marcarán el camino hacia el porvenir con el que alguna vez soñaron.

Hasta el momento, se han publicado algunos adelantos que revelan más detalles de la emocionante trama, así como otros detalles de la producción. En un tráiler escuchamos un adelanto del opening “Eureka Evrika” de Luna Goami.

¿CÓMO VER “SPARKS OF TOMORROW”?

. Cada semana se emitirá un nuevo episodio.

Por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “SPARKS OF TOMORROW”

REPARTO DE “SPARKS OF TOMORROW”

  • Hiroshi Yanaka como Jinemon Momokawa
  • Mayumi Asano como Naeko Momokawa
  • Daichi Endo como Bunshichi Yagura
  • Ayahi Takagaki como Tome y Inari
En "Sparks of Tomorrow" el protagonista masculino es un joven de espíritu libre que perdió a su hermano, con quien soñaba crear la era de la electricidad (Foto: Kyoto Animation)
En "Sparks of Tomorrow" el protagonista masculino es un joven de espíritu libre que perdió a su hermano, con quien soñaba crear la era de la electricidad (Foto: Kyoto Animation)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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