Cada mes Netflix anuncia nuevas series y películas que se unen a su catálogo, pero no son las únicas producciones que aparecen en la tan esperada lista de estrenos. Los animes también ocupan un lugar muy importante, sobre todo después de que han ganado más popularidad en los últimos años. “Chainsmoker Cat”, “Daemons of the Shadow Realm”, “Thunder 3”, “One Piece: Heroines” y “Sparks of Tomorrow” son algunos de los títulos que la plataforma de streaming de la N roja tiene preparada para julio de 2026. De hecho, la última es una serie original de Netflix.

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Basada en la novela “20 Seiki Denki Mokuroku” de Hiro Yūki (publicada por KA Esuma Bunko / Kyoto Animation), este anime se ambienta en un Kioto alternativo de principios del siglo XX, donde la tecnología avanzó a través de máquinas de vapor y dejó la ciudad cubierta de humo y sigue a dos jóvenes que se unen para buscar un misterioso catálogo que promete traer la era de la electricidad.

Minoru Ota, que ha dirigido episodios en muchos títulos de KyoAni, hace su debut como director de serie en Kyoto Animation con “Sparks of Tomorrow”. Tatsuhiko Urahata (“Violet Evergarden”) se encarga de la composición, Kohei Okamura (“Free! The Final Stroke”), del diseño de personajes y dirección de animación, y Hitomi Koto, de la música.

"Sparks of Tomorrow" sigue a dos jóvenes en un Kioto de principios del siglo XX, en un universo alternativo donde la tecnología de vapor dominó por completo, envolviendo a la ciudad en humo (Foto: Kyoto Animation)

¿DE QUÉ TRATA “SPARKS OF TOMORROW”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en una versión alternativa de los comienzos del siglo XX, donde el progreso tecnológico evolucionó hacia un nuevo paradigma marcado por la energía al vapor, la ciudad de Kioto vive bajo un manto de humo constante. Un chico queda profundamente dolido por la muerte de su hermano, porque con él también muere el sueño de la “era de la electricidad”, un anhelo que ambos compartían.

Al mismo tiempo, una chica alberga en el fondo de su corazón un profundo dolor por la muerte de su madre y los sueños perdidos. Cuando sus caminos se cruzan, ambos se disponen a explorar los secretos del Catálogo eléctrico del siglo XX, una mirada al futuro que tanto anhelan. Juntos, enfrentarán su pasado y marcarán el camino hacia el porvenir con el que alguna vez soñaron.”

Hasta el momento, se han publicado algunos adelantos que revelan más detalles de la emocionante trama, así como otros detalles de la producción. En un tráiler escuchamos un adelanto del opening “Eureka Evrika” de Luna Goami.

¿CÓMO VER “SPARKS OF TOMORROW”?

“Sparks of Tomorrow” se estrenará el domingo 5 de julio de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirá un nuevo episodio.

Por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “SPARKS OF TOMORROW”

REPARTO DE “SPARKS OF TOMORROW”

Hiroshi Yanaka como Jinemon Momokawa

Mayumi Asano como Naeko Momokawa

Daichi Endo como Bunshichi Yagura

Ayahi Takagaki como Tome y Inari

En "Sparks of Tomorrow" el protagonista masculino es un joven de espíritu libre que perdió a su hermano, con quien soñaba crear la era de la electricidad (Foto: Kyoto Animation)

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