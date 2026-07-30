¡Marvel Studios guardó un importante secreto casi hasta el final y eso ya es toda una hazaña en tiempos de filtraciones constantes! Y es que, durante meses, nadie sabía a ciencia cierta a quién interpretaba Sadie Sink en “Spider-Man: Brand New Day” (en español: “Spider-Man: Un nuevo día”), la nueva entrega de la franquicia arácnida marcada por el regreso de Tom Holland como Peter Parker. Lo cierto es que la actriz de “Stranger Things” se mantuvo fuera de tráilers, promociones y hasta entrevistas de prensa sin soltar spoilers, alimentando teorías de todo tipo entre los fans del MCU.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Destin Daniel Cretton, con un elenco que combina caras conocidas con incorporaciones frescas pensadas para ampliar el Universo cinematográfico de Marvel.

Además, el tono de esta producción apuesta por una historia con más aristas emocionales que las entregas anteriores.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”:

¿QUIÉN ES EL PERSONAJE DE SADIE SINK EN “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

¡Atención, SPOILERS ! La actriz Sadie Sink interpreta a Jean Grey, la heroína mutante de los X-Men.

De esta manera, se cerraron meses de especulación entre fans, que ya sospechaban de este casting por detalles visuales durante el rodaje.

Cabe resaltar que el personaje ya había aparecido antes en pantalla grande, primero de la mano de Famke Janssen en la trilogía original de “X-Men”, y después con Sophie Turner en las precuelas.

Por otro lado, de acuerdo con ComicBookMovie, la versión de Jean Grey que construye esta película tiene diferencias importantes respecto al material original.

Resulta que, en el MCU, la superheroína y su hermana Sara Grey (Olivia Booth-Ford) fueron entregadas en adopción cuando su madre no pudo sobrellevar sus poderes, un giro que se aleja de la historia clásica en la que Jean llega directamente a la mansión Xavier.

Asimismo, el hilo narrativo que involucra a Sara resulta central para entender por qué Jean actúa como antagonista durante buena parte de la trama.

¿QUÉ ROL CUMPLE JEAN GREY DENTRO DE LA HISTORIA?

Recuerda: ¡aquí hay SPOILERS ! En la trama, el Departamento de Control de Daños captura a Sara Grey, quien comparte habilidades similares a las de su hermana Jean, aunque limitadas a proyectar su conciencia en la mente de otra persona a corta distancia.

Esa situación empuja a Jean a buscar respuestas, mientras que su desconfianza hacia Spider-Man surge de un malentendido que la lleva a verlo como un enemigo antes que como un aliado.

Lo cierto es que Spider-Man termina ayudando a capturar a Jean tras ser engañado por Bill Metzger (Tramell Tillman), lo que le permite al Departamento de Control de Daños seguir experimentando con Sara.

El desenlace de ese conflicto es lo que termina desatando el potencial completo de Jean como mutante, acercándola más a la versión que conocen los lectores de los cómics.

¿QUÉ SE VIENE PARA EL PERSONAJE DE JEAN GREY EN EL MCU?

Hasta el momento, Marvel Studios aún no ha confirmado a Sadie Sink en ningún proyecto futuro, pero ya existe en desarrollo una nueva película de “X-Men” dirigida por Jake Schreier, pensada para reiniciar la mitología mutante con una generación más joven.

Así, queda abierta la puerta a que este primer acercamiento de Jean Grey en “Spider-Man: Brand New Day” sea apenas el punto de partida de una historia más larga dentro del catálogo de Marvel.

En esta escena de la película "Spider-Man: Brand New Day", la actriz Sadie Sink aparece caracterizada bajo una imponente capucha y un pasamontañas negro que oculta su rostro (Foto: Sony Pictures / Marvel Studios)

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