Tras el hechizo del Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), el mundo ha olvidado la identidad de Peter Parker (Tom Holland), así que el protagonista de “Spider-Man: Brand New Day” (“Spider-Man: Un nuevo día” en Hispanoamérica) debe lidiar con la soledad. Durante los últimos cuatro años, el superhéroe arácnido se ha dedicado a proteger de manera anónima la ciudad de Nueva York y se ha olvidado de su vida personal. Aunque está al tanto de lo que sucede con MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon), no se atreve a acercarse a ellos ni contarles la verdad. ¿Quiénes completan el reparto?

La quinta película de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) fue dirigida por Destin Daniel Cretton a partir del guion de Chris McKenna y Erik Sommers, y presenta a un Peter Parker más maduro, solitario y emocional, que lidia con el dolor de haber sido olvidado por todos tras los eventos de “No Way Home”, mientras enfrenta una peligrosa mutación física en sus poderes y la llegada de nuevas amenazas.

Mientras Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Michael Mando y Mark Ruffalo retoman sus roles habituales en el MCU, Sadie Sink y Tramell Tillman se unen al elenco de “Spider-Man: Brand New Day”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Marvel? (La siguiente lista incluye el misterioso personaje de Sink, así que cuidado con el spoiler)

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”

1. Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man

Tom Holland, que es recordado por películas como “The Impossible”, “How I Live Now”, “In the Heart of the Sea”, “The Devil All the Time”, “Uncharted” y “The Odyssey”, retoma el papel de Peter Parker, quien es Spider-Man casi a tiempo completo, así que, soporta una carga de estrés existencial muy fuerte que lo hace colapsar por dentro, y provoca que su ADN arácnido comience a mutar.

En la película "Spider-Man: Brand New Day", Peter Parker (Tom Holland) lidia con el dolor de haber sido olvidado por todos tras los eventos de "No Way Home" (Foto: Sony Pictures Releasing)

2. Zendaya como Michelle ‘MJ’ Jones-Watson

Zendaya, que destaca por su papel en la saga “Dune”, por su rol en la serie de HBO “Euphoria” y por sus últimas películas, “The Drama” y “The Odyssey”, vuelve a interpretar a MJ, quien asiste al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) con Ned Leeds, su amigo y compañero de departamento. Peter debe protegerla cuando la villana amenaza con lastimarla.

Zendaya retoma el papel de Michelle ‘MJ’ Jones-Watson, la exnovia de Peter quien una vez más está en peligro, en la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)

3. Jon Bernthal como Frank Castle / Punisher

Jon Bernthal, que alcanzó la fama por su interpretación de Shane Walsh en la serie “The Walking Dead” y apareció en “Baby Driver”, “Ford v Ferrari”, “King Richard”, “The Accountant 2” y “The Odyssey”, da vida a Frank Castle / Punisher, a quien Peter recurre para mantener a salvo a MJ.

Jon Bernthal retoma el papel de Frank Castle / Punisher, quien le "debe" un favor al Hombre Araña y colabora con él en la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)

4. Sadie Sink como Jean Grey

Sadie Sink, que saltó a la fama tras papel de Max en la serie de Netflix “Stranger Things” y participó en la saga “Fear Street”, “The Whale” y “Dear Zoe”, es el encargada de interpretar a Jean Grey, una mutante con habilidades psiónicas como telequinesis, telepatía y posesión que ataca el Departamento de Control de Daños (DODC) en busca de algo. Por supuesto, Spider-Man debe detenerla.

Sadie Sink da vida a Jean Grey en la película "Spider-Man: Brand New Day", donde utiliza sus poderes para atacar al Departamento de Control de Daños en busca de algo (Foto: Sony Pictures / Marvel Studios)

5. Tramell Tillman como Bill Metzger

Tramell Tillman, conocido por su papel de Seth Milchick en la serie de Apple TV+ “Severance”, asume el rol de Bill Metzger en la película “Spider-Man: Brand New Day”. Se trata del jefe del DODC que solicita la ayuda de Spider-Man para lidiar con una amenaza invisible.

Tramell Tillman interpreta a Bill Metzger, jefe del Departamento de Control de Daños (DODC), en la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Spider-Man: Un nuevo día”:

Jacob Batalon como Ned Leeds

Michael Mando como Mac Gargan / Scorpion

Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk

Marvin Jones III como Lonnie Lincoln / Tombstone

Eman Esfandi como el novio de MJ

Liza Colón-Zayas como Jean DeWolff

Zabryna Guevara como Sheila Rivera

Florence Pugh como Yelena Belova

Naomi Watts como la voz de E.V. asistente de inteligencia artificial de Peter

Keith David

Tony Revolori como Flash Thompson

Martin Starr como Roger Harrington

¿DE QUÉ TRATA “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Sony Pictures, “tras el gran éxito global de ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Spider-Man: Brand New Day’ marca una etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man. Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de ‘No Way Home’, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama.

Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad—un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.”

¿CÓMO VER “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

“Spider-Man: Brand New Day” tiene programado su estreno en Estados Unidos para el 31 de julio de 2026, mientras que a los cines de Latinoamérica llega un día antes, el 30 de julio.

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