“Spider-Man: Brand New Day” (también conocida como "Spider-Man 4″) es una película muy esperada por los fans del Hombre Araña de Tom Holland y es que, tras el éxito de “Spider-Man: No Way Home” (2021), la saga del icónico superhéroe por fin lanza su cuarta entrega. Pero, ¿qué se sabe exactamente sobre la cinta? Pues, te invito a averiguarlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que el filme del director Destin Cretton inició grabaciones el viernes 1 de agosto del 2025, por lo que más detalles alrededor de la producción podrían ir revelándose desde entonces.

Hasta el momento, por ejemplo, se ha confirmado que Chris McKenna y Erik Sommers están a cargo del guion, mientras que Tom Holland y Zendaya tienen un lugar aseguradísimo en el elenco.

¿DE QUÉ TRATA “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

Tal como te puedes imaginar, el equipo detrás de “Spider-Man: Brand New Day” todavía no ha hecho pública ninguna sinopsis.

Sin embargo, lo más probable es que veamos cómo es la vida para Peter Parker luego del hechizo del Dr. Strange en “Spider-Man: No Way Home”. Es decir, en un mundo que ha olvidado que él es Spider-Man.

En ese sentido, todo parece indicar que nuestro protagonista se centrará en combatir el crimen con un enfoque mucho más maduro y autosuficiente.

EL PRIMER TEASER DE “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”

El primer teaser de “Spider-Man: Brand New Day”, lanzado el 1 de agosto del 2025, muestra algunos detalles del nuevo traje del personaje de Holland.

Antes de continuar, mira el adelanto de la película.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

Debajo de estas líneas, repasa la lista preliminar del reparto principal de “Spider-Man: Brand New Day”.

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man

Zendaya como Michelle “MJ” Jones-Watson

Jacob Batalon como Ned Leeds

Sadie Sink

Liza Colón-Zayas

Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

“Spider-Man: Brand New Day” se estrena en cines estadounidenses el 31 de julio del 2026, como parte de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El primer póster promocional de "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Marvel Studios / Sony Pictures)

