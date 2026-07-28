“Spider-Man: Brand New Day” (“Spider-Man: un nuevo día” en Hispanoamérica) se ambienta cuatro años después de “No Way Home” y sigue a Peter Parker (Tom Holland) mientras lidia con las consecuencias de que nadie lo recuerda debido al hechizo del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), protege la ciudad de Nueva York de manera anónima, experimenta una peligrosa y extraña evolución física en sus poderes, acude a Bruce Banner (Mark Ruffalo), se alía con Punisher /Frank Castle (Jon Bernthal), y se enfrenta a una villana a la únicamente él puede identificar.

Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo lideran el elenco de la cuarta entrega del superhéroe arácnido y la quinta película de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Destin Daniel Cretton se encarga de la dirección, mientras que Chris McKenna, Erik Sommers y Justin Kuritzkes son los responsables del guion.

Para entender “Spider-Man: Brand New Day”, que se estrena el 31 de julio de 2026 en los cines de Estados Unidos, lo esencial es ver las tres anteriores películas de la saga, pero debido a que el MCU todo está conectado, también son necesarias otras producciones de Marvel.

Tom Holland retoma el papel de Peter Parker en la película "Spider-Man: Brand New Day", escrita por Chris McKenna y Erik Sommers (Foto: Sony Pictures Releasing)

ESTAS SON LAS PELÍCULAS Y SERIES QUE DEBES VER ANTES DE “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”

Si eres un verdadero fanatico de Marvel sin duda has visto cada una de las películas y series que forman parte del MCU. Pero si solo te interesan las películas del Hombre Araña o quieres volver a ver los largometrajes esenciales para entender por completo la historia y el trasfondo de “Spider-Man: un nuevo día”, esta es la lista que necesitas.

Películas Esenciales de “Spider-Man” y “Avegers”

Captain America: Civil War (2016): Esta película marca el debut de Spider-Man en el MCU y muestra el inicio de la relación mentor-aprendiz entre Tony Stark (Robert Downey Jr.)y Peter.

Spider-Man: Homecoming (2017): Muestra los primeros pasos de Peter como héroe local y la primera aparición de Mac Gargan (Scorpion). Además, ahonda en la relación del protagonista con MJ y Ned.

Avengers: Infinity War (2018): Esta película es importante porque Spider-Man y Hulk interactúan por primera vez y muestra a Peter viajando al espacio, obteniendo el traje de Iron Spider y desapareciendo por el “Blip” de Thanos.

Peter Parker (Tom Holland) desparece al final de "Avengers Infinity War" debido al "Blip" de Thanos (Foto: Marvel Studios)

Avengers: Endgame (2019): Aunque solo aparece al final de la película, es relevante por el sacrificio de Iron Man, que marca la madurez física y mental de Peter.

Spider-Man: Far From Home (2019): Expone el conflicto con Mysterio y el momento exacto en que la identidad secreta de Peter se hace pública.

Spider-Man: No Way Home (2021): El punto de quiebre absoluto donde el hechizo borra la memoria de todo el mundo sobre Peter Parker.

Series del MCU relacionadas

The Punisher

Daredevil

She-Hulk

Frank Castle / Punisher (Jon Bernthal) aparece en el tráiler de la película "Spider-Man: Brand New Day", que se estrena el 31 de julio de 2026 (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí