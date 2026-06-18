Después de los acontecimientos de “No Way Home”, Peter Parker (Tom Holland) está completamente solo en un mundo que ha olvidado su existencia en “Spider-Man: Brand New Day” (“Spider-Man: un nuevo día” en Hispanoamérica), donde protege la ciudad de Nueva York de manera anónima mientras lidia con una mutación descontrolada que lo pone el riesgo. Además, investiga una nueva y poderosa amenaza que nadie más puede ver. La película que se estrena en julio de 2026 ha compartido un nuevo tráiler que revela más detalles de la trama.

La cuarta entrega del superhéroe arácnido y la quinta película de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) se ambienta cuatro años después del hechizo del Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) y promete un reinicio más maduro para Peter Parker.

Destin Daniel Cretton se encarga de la dirección de “Spider-Man: Brand New Day”, que cuenta con un guion de Chris McKenna y Erik Sommers, y un elenco principal conformado por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

LA PRINCIPALES REVELACIONES DEL NUEVO TRÁILER DE “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”

El 16 de junio fue el día elegido para publicar el nuevo tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”, que está programada para estrenarse en los Estados Unidos el 31 de julio de 2026. El avance de casi tres minutos muestra el cambio drástico en la vida del héroe, el regreso de algunos personajes y la aparición de una misteriosa amenaza.

1. La mutación física de Peter

La presión física y mental activa una evolución peligrosa en el cuerpo de Peter Parker. Debido a que su ADN cambia sin control, su apariencia y sus poderes se ven seriamente afectados. De hecho, por primera vez en el MCU, Peter lanza telarañas directamente desde sus muñecas.

Además, durante su enfrentamiento con Scorpion, se muestra que los ojos del protagonista de “Spider-Man: Brand New Day” se vuelven completamente negros. No obstante, Peter lucha por mantener el control ante nuevos y oscuros impulsos.

En "Spider-Man: Brand New Day", los poderes arácnidos de Peter (Tom Hollnad) experimentarán una evolución sorprendente y peligrosa (Foto: Sony Pictures Releasing)

2. El regreso de Bruce Banner

Cuando nota que las mutaciones lo superan, Peter acude a Bruce Banner (Mark Ruffalo), quien aparece como humano. En otro momento del avance, Banner analiza la sangre de Parker, pero en otro se transforma en Hulk Salvaje y persigue al protagonista. Todo parece indicar que será manipulado por la nueva villana.

3. La nueva villana

El nuevo tráiler de “Spider-Man: un nuevo día” también muestra a una figura encapuchada que aparentemente tiene la capacidad de controlar mentes. El personaje interpretado por la actriz Sadie Sink es descrita como algo que “no pueden controlar” y “ni siquiera pueden ver”. También se menciona que Peter es el único inmune a sus poderes y el único que puede sentirla. Los fans tienen la teoría de que se trata de Jean Grey.

La villana de "Spider-Man: Brand New Day" es una figura encapuchada aparentemente capaz de controlar mentes (Foto: Sony Pictures Releasing)

4. La participación de Punisher

Después de que en el primer tráiler, los caminos de Spider-Man y Punisher /Frank Castle (Jon Bernthal) se cruzan, el segundo avance confirma que este personaje tendrá un rol importante en la nueva película. Cuando las cosas se complican, Peter le pide ayuda para proteger a MJ (Zendaya).

5. La soledad de Peter

El avance muestra a un Peter más maduro, cansado y viviendo en un pequeño departamento. Aunque han pasado cuatro años desde el hechizo, Peter aún observa de lejos a MJ y Ned, quienes no tienen recuerdos de él. A pesar de que MJ lo ha olvidado y tiene otra pareja, conserva el collar que Peter le regaló.

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