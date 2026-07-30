“Spider-Man: Brand New Day” (“Spider-Man: Un nuevo día” en Hispanoamérica) finalmente llega a los cines del mundo. Los fans de Estados Unidos podrán ver la quinta película de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) a partir del 31 de julio de 2026, mientras que los que están en Latinoamérica podrán verla desde el 30 de julio. Por lo tanto, la crítica especializada ya vio el esperado largometraje y ha compartido sus primeras impresiones. ¿Las reseñas son favorables?

Después de la muerte de su tía May (Marisa Tomei) y el hechizo del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Peter Parker (Tom Holland) está completamente solo y se ha enfocado en proteger la ciudad de Nueva York de manera anónima. Esto provoca una transformación inesperada y peligrosa en sus habilidades sobrehumanas. Además, debe lidiar con la aparición de una misteriosa y peligrosa villana.

Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo lideran el elenco de “Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta entrega del superhéroe arácnido.

La crítica valora que Peter Parker (Tom Holland) refleje una etapa más adulta y lidere su propia historia (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA ESPECIALIZADA SOBRE “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

La crítica general sobre “Spider-Man: Brand New Day”, dirigida por Destin Daniel Cretton a partir del guion de Chris McKenna y Erik Sommers, va de mixta a favorable. La mayoría elogia ampliamente la actuación de Tom Holland, que dota a su personaje de un nivel adicional de madurez y profundidad emocional.

Además, destacaron la dirección de Destin Daniel Cretton, quien aporta coreografías de lucha superiores a las de entregas pasadas. Medios como The Washington Post elogiaron que se explorara el equilibrio entre la humanidad y el heroísmo del protagonista.

“Spider-Man: Brand New Day” cuenta con una puntuación del 91% por parte de la crítica y una puntuación del 98% por parte del público en Rotten Tomatoes. Pero no todo es positivo, también hay aspectos que no convencieron. Algunos señalaron que los efectos visuales y los elementos generados por computadora se ven irregulares.

Otros expertos mencionaron que la trama se empaña por la obligación de incluir demasiados cameos y subtramas de Marvel. Estas son algunas de las reseñas más destacadas:

Sadie Sink es la encargada de interpretar a la villana de la película "Spider-Man: Brand New Day", que se estrena el 31 de julio (Foto: Sony Pictures Releasing)

David Ehrlich de Indie Wire

“Que la película logre dramatizar, aunque sea fugazmente, la angustia interna del personaje es mérito de Tom Holland , quien se muestra aún más capaz tras el éxito de “La Odisea”. Aquí ofrece su interpretación más matizada y madura de Spider-Man hasta la fecha…”

David Rooney de The Hollywood Reporter

“Esta entretenida nueva entrega tiene el buen criterio de dejar de insistir tanto en el tema del multiverso.”

Liz Shannon Miller de Consequence

“‘Brand New Day’ no pretende ser un drama que salve la galaxia; en cambio, explora qué es exactamente lo que mantiene a Spider-Man balanceándose, y por eso es una mejor película”

David Gonzalez de The Cinematic Reel

“Es lo más cerca que el Spider-Man del UCM ha estado de capturar la esencia y el espíritu del Spider-Man de Sam Raimi , y no se me ocurre un elogio mayor.”

Hoai-Tran Bui de Inverse

“Donde Cretton realmente brilla es en la dirección, a la que inyecta una energía y un dinamismo que no habíamos visto en una película de ‘Spider-Man’ desde los tiempos de Sam Raimi.”

David Gonzalez de The Cinematic Reel

“Destin Daniel Cretton se inclina más por la cinematografía práctica siempre que es posible. El resultado es una serie de ambiciosas secuencias que exigen una precisión extraordinaria de todos los involucrados, y la ejecución es consistentemente sobresaliente.”

Alexander Zalben de Comic Book Club

“La actuación de Sink es profundamente sentida, emotiva y supone un gran salto incluso con respecto a su aclamada interpretación de Max Mayfield en Stranger Things … Sink destaca de verdad en esta ocasión.”

Tessa Smith de Mama’s Geeky

“‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ es todo lo que esperaba y más... Una de las cosas que más me gustan de esta película es la acción. Las secuencias de lucha no solo son increíbles y están filmadas de forma espectacular, sino que las escenas de balanceo por Nueva York son visualmente impresionantes."

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