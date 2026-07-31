Con “Spider-Man: Brand New Day” (en español: “Spider-Man: Un nuevo día”) ya en cartelera, Rotten Tomatoes actualizó de inmediato su termómetro de calidad para toda la franquicia arácnida. Así, la pregunta que todo fan se hace apenas ve el estreno es simple: ¿en qué lugar exacto quedó la nueva película de Tom Holland frente a clásicos como la trilogía de Sam Raimi o las cintas animadas del Spider-Verso? Y la respuesta tiene algunas sorpresas, sobre todo si se compara el puntaje de la crítica contra el del público.

Vale precisar que la producción llega marcando un reinicio narrativo para el Peter Parker de Holland, en un momento en el que el personaje enfrenta un mundo que literalmente lo olvidó.

Ese giro emocional ha generado bastante conversación entre la comunidad de fans, que llevaba años esperando ver hacia dónde iba la historia tras el cierre de “No Way Home”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”:

¿QUÉ LUGAR OCUPA “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY” EN EL RANKING DE ROTTEN TOMATOES?

Según Rotten Tomatoes, la cinta tiene un 91% de aprobación de la crítica, con 269 reseñas contabilizadas.

Ese puntaje la coloca cerca de la parte alta de la tabla histórica de la saga, aunque no logra superar a los títulos mejor calificados.

Importante: tal como te puedes imaginar, el Tomatómetro sigue moviéndose con cada reseña nueva que se suma.

EL RANKING DE LAS PELÍCULAS DE “SPIDER-MAN” EN ROTTEN TOMATOES

A continuación, revisa la tabla comparativa de las películas de la saga “Spider-Man”, de acuerdo con el puntaje de la crítica y de la audiencia de cada título en Rotten Tomatoes.

Puesto Película Crítica Audiencia 1 “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018) 97% 93% 2 “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (2023) 95% 95% 3 “Spider-Man: No Way Home” (2021) 93% 97% 4 “Spider-Man 2″ (2004) 93% 82% 5 “Spider-Man: Homecoming” (2017) 92% 87% 6 “Spider-Man: Brand New Day” (2026) 91% 98% 7 “Spider-Man: Far From Home” (2019) 91% 95% 8 “Spider-Man” (2002) 90% 67% 9 “The Amazing Spider-Man” (2012) 71% 77% 10 “Spider-Man 3” (2007) 62% 51% 11 “The Amazing Spider-Man 2” (2014) 50% 64%

¿QUÉ TAN BIEN LE FUE A “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY” ENTRE EL PÚBLICO?

El dato que más llama la atención es el del público general.

Y es que, mientras la crítica ubica a “Brand New Day” en la mitad alta de la tabla, el Popcornómetro de Rotten Tomatoes le da 98% de aprobación entre más de 5,000 calificaciones verificadas, uno de los puntajes de audiencia más altos de toda la saga hasta el momento.

Así, ese contraste entre la crítica y la respuesta arrolladora del público repite un patrón que ya se había visto con “Spider-Man: Far From Home” y “Spider-Man: No Way Home”, ambas con puntajes de audiencia por encima del 95%.

El póster oficial de la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Marvel Studios / Sony Pictures)

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