Este 12 de febrero del 2026, la serie “Spider-Noir” lanzó su esperado tráiler (a color y en blanco y negro). Así, tenemos las primeras imágenes oficiales de la producción de MGM+ y Amazon Prime Video que traslada el universo de “Spider-Man” a un Nueva York de los años 30... dominado por el crimen y las sombras. Entonces, si te gustan las historias de superhéroes con aire de cine clásico, aquí te cuento de qué trata la ficción, cuándo se estrena, quiénes la protagonizan y dónde podrás verla con Nicolas Cage al frente del reparto. ¡Presta atención!
Vale precisar que la primera temporada del show televisivo cuenta con 8 episodios, cada uno de alrededor de 45 minutos.
Los dos primeros capítulos están dirigidos por Harry Bradbeer, con Nzingha Stewart también a cargo de algunos episodios, mientras que Oren Uziel y Steve Lightfoot lideran la sala de guionistas junto a escritores como Christopher Chen, Tori Sampson o Bruce Marshall Romans.
Debes saber que la serie rodó utilizando cámaras y filtros en blanco y negro para capturar el estilo del cine ‘noir’ clásico, con sombras largas y una textura visual que remite a las películas de los años 30 y 40.
Y, al mismo tiempo, el equipo creó una versión a color denominada “True-Hue Full Color”, pensada para verse como si una película en blanco y negro hubiera sido coloreada.
La idea es que el espectador pueda elegir entre ambas experiencias... cada una con matices distintos.
A continuación, disfruta del tráiler de la producción a todo color:
Además, tienes la oportunidad de ver el avance en blanco y negro:
¿DE QUÉ TRATA “SPIDER-NOIR”?
Basada en los cómics de Marvel sobre “Spider-Man Noir”, esta serie es una versión alternativa del héroe.
La historia sigue a Ben Reilly (Nicolas Cage), un investigador privado envejecido y con mala racha que vive en la Nueva York de 1930 y que debe enfrentarse a su pasado como el único superhéroe de la ciudad.
Como puedes notar, el personaje aquí no se llama Peter Parker, sino Ben Reilly: un nombre tomado de otro personaje de los cómics que se reimagina como “The Spider” (un rol más cercano a figuras clásicas del ‘pulp’, como The Shadow o The Spirit, que al adolescente típico de Spider-Man).
Este cambio también implica que nuestro protagonista se presenta como un tipo marcado por la desilusión, quien puede ser duro y violento, pero también sarcástico.
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SPIDER-NOIR”?
Debajo de estas líneas, conoce a los integrantes del elenco principal de “Spider-Man Noir”:
- Nicolas Cage como Ben Reilly / The Spider, un investigador privado mayor y desencantado que vuelve a la acción tras una tragedia personal.
- Lamorne Morris como Robbie Robertson, un periodista freelance optimista que se expone a historias cada vez más riesgosas para impulsar su carrera.
- Li Jun Li como Cat Hardy, una cantante de club nocturno con aire de ‘femme fatale’, vinculada a una conspiración criminal.
- Karen Rodriguez como Janet, secretaria e investigadora que sostiene y confronta a Ben.
- Abraham Popoola como un veterano de la Primera Guerra Mundial que busca una oportunidad para salir adelante.
- Jack Huston como Flint Marko, un guardaespaldas.
- Brendan Gleeson como Silvermane, un jefe mafioso neoyorquino que ha sobrevivido a varios intentos de asesinato y mantiene lazos con el pasado de Ben Reilly.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “SPIDER-NOIR”?
“Spider-Noir” se estrena primero en Estados Unidos, el lunes 25 de mayo del 2026, a través de MGM+.
Y dos días después, el miércoles 27 de mayo del 2026, la serie llega completa a Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.
No lo olvides: la producción se ofrece en dos versiones de imagen para una experiencia especial (una en blanco y negro, y la otra a color). De esta manera, cada espectador puede elegir cómo quiere ver la historia de Ben Reilly.
