Este 12 de febrero del 2026, la serie “Spider-Noir” lanzó su esperado tráiler (a color y en blanco y negro). Así, tenemos las primeras imágenes oficiales de la producción de MGM+ y Amazon Prime Video que traslada el universo de “Spider-Man” a un Nueva York de los años 30... dominado por el crimen y las sombras. Entonces, si te gustan las historias de superhéroes con aire de cine clásico, aquí te cuento de qué trata la ficción, cuándo se estrena, quiénes la protagonizan y dónde podrás verla con Nicolas Cage al frente del reparto. ¡Presta atención!

Vale precisar que la primera temporada del show televisivo cuenta con 8 episodios, cada uno de alrededor de 45 minutos.

Los dos primeros capítulos están dirigidos por Harry Bradbeer, con Nzingha Stewart también a cargo de algunos episodios, mientras que Oren Uziel y Steve Lightfoot lideran la sala de guionistas junto a escritores como Christopher Chen, Tori Sampson o Bruce Marshall Romans.

Debes saber que la serie rodó utilizando cámaras y filtros en blanco y negro para capturar el estilo del cine ‘noir’ clásico, con sombras largas y una textura visual que remite a las películas de los años 30 y 40.

Y, al mismo tiempo, el equipo creó una versión a color denominada “True-Hue Full Color”, pensada para verse como si una película en blanco y negro hubiera sido coloreada.

La idea es que el espectador pueda elegir entre ambas experiencias... cada una con matices distintos.

A continuación, disfruta del tráiler de la producción a todo color:

Además, tienes la oportunidad de ver el avance en blanco y negro:

¿DE QUÉ TRATA “SPIDER-NOIR”?

Basada en los cómics de Marvel sobre “Spider-Man Noir”, esta serie es una versión alternativa del héroe.

La historia sigue a Ben Reilly (Nicolas Cage), un investigador privado envejecido y con mala racha que vive en la Nueva York de 1930 y que debe enfrentarse a su pasado como el único superhéroe de la ciudad.

Como puedes notar, el personaje aquí no se llama Peter Parker, sino Ben Reilly: un nombre tomado de otro personaje de los cómics que se reimagina como “The Spider” (un rol más cercano a figuras clásicas del ‘pulp’, como The Shadow o The Spirit, que al adolescente típico de Spider-Man).

Este cambio también implica que nuestro protagonista se presenta como un tipo marcado por la desilusión, quien puede ser duro y violento, pero también sarcástico.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SPIDER-NOIR”?

Debajo de estas líneas, conoce a los integrantes del elenco principal de “Spider-Man Noir”:

Nicolas Cage como Ben Reilly / The Spider , un investigador privado mayor y desencantado que vuelve a la acción tras una tragedia personal.

, un investigador privado mayor y desencantado que vuelve a la acción tras una tragedia personal. Lamorne Morris como Robbie Robertson , un periodista freelance optimista que se expone a historias cada vez más riesgosas para impulsar su carrera.

, un periodista freelance optimista que se expone a historias cada vez más riesgosas para impulsar su carrera. Li Jun Li como Cat Hardy , una cantante de club nocturno con aire de ‘femme fatale’, vinculada a una conspiración criminal.

, una cantante de club nocturno con aire de ‘femme fatale’, vinculada a una conspiración criminal. Karen Rodriguez como Janet , secretaria e investigadora que sostiene y confronta a Ben.

, secretaria e investigadora que sostiene y confronta a Ben. Abraham Popoola como un veterano de la Primera Guerra Mundial que busca una oportunidad para salir adelante.

como un veterano de la Primera Guerra Mundial que busca una oportunidad para salir adelante. Jack Huston como Flint Marko , un guardaespaldas.

, un guardaespaldas. Brendan Gleeson como Silvermane, un jefe mafioso neoyorquino que ha sobrevivido a varios intentos de asesinato y mantiene lazos con el pasado de Ben Reilly.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SPIDER-NOIR”?

“Spider-Noir” se estrena primero en Estados Unidos, el lunes 25 de mayo del 2026, a través de MGM+.

Y dos días después, el miércoles 27 de mayo del 2026, la serie llega completa a Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.

No lo olvides: la producción se ofrece en dos versiones de imagen para una experiencia especial (una en blanco y negro, y la otra a color). De esta manera, cada espectador puede elegir cómo quiere ver la historia de Ben Reilly.

El póster de "Spider-Noir", serie que desarrolla su primera temporada a lo largo de 8 episodios (Foto: Sony Pictures Television / Amazon MGM Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí