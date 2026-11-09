Los Forger tienen asuntos pendientes y parecen que ya están listos para resolverlos. Y es que el anime “Spy x Family” reveló que seguirá adelante con una temporada 4 y, por si fuera poco, se anunció una segunda película de la franquicia, tras “Spy x Family Código: Blanco” (2023). Así, si te gustaría saber qué se confirmó hasta el momento, qué falta por conocer y cómo ponerte al día antes del regreso de la encantadora familia ficticia a las pantallas, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que, tal como explica Crunchyroll, la cuarta temporada de la serie ya está en producción y tiene transmisión prevista para el 2027.

El segundo largometraje, por su parte, también llegará a los cines de Japón ese mismo año.

¿Y cuándo se podrían saber más novedades sobre el lanzamiento de ambos proyectos? Pues, un posible escenario es el Jump Festa, evento programado para llevarse a cabo el 19 y 20 de diciembre de este 2026.

EL PRIMER PÓSTER DE “SPY X FAMILY” - TEMPORADA 4

Para alegría de los fans, la primera imagen oficial de la temporada 4 de “Spy x Family” muestra a Loid, Anya, Yor y Bond caminando por una calle con hojas de periódico flotando alrededor.

Así, tal como te puedes imaginar, estos elementos funcionan como pistas de lo que vendrá en los próximos episodios de la ficción.

Este póster confirma la producción de la cuarta temporada del anime "Spy × Family", cuyo estreno en televisión está programado para el año 2027 (Foto: Wit Studio / CloverWorks / TOHO animation)

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “SPY X FAMILY” - TEMPORADA 4?

Sobre el equipo detrás de esta entrega de “Spy x Family”, Yasuhiro Akamatsu asume el rol de director, Aya Takaha se encarga del guion de la serie, y Satoshi Kadowaki y Kazuaki Shimada son los responsables del diseño de personajes.

Por otro lado, el estudio sigue siendo WIT STUDIO junto con CloverWorks.

Finalmente, en el reparto original, se espera el regreso de:

Takuya Eguchi como Loid

como Loid Atsumi Tanezaki como Anya

como Anya Saori Hayami como Yor

como Yor Kenichiro Matsuda como Bond

¿CÓMO VER “SPY X FAMILY”?

Para llegar al día a la temporada 4 de “Spy x Family” y a la nueva película de la franquicia, asegúrate de disfrutar del anime en Crunchyroll.

Cabe resaltar que, para acceder al contenido de la famosa plataforma, debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

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