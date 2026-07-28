Después del emocionante final de la tercera temporada de “Spy x Family”, aún no se ha confirmado si la historia del espía maestro llamado Twilight que para evitar una guerra entre naciones rivales, forma una familia falsa con la niña telépata Anya y una asesina profesional Yor continuará en una cuarta entrega del anime basado en escrito e ilustrado por Tatsuya Endō o en una película. No obstante, la franquicia anunció un evento especial que podría dispersar las dudas de los fans sobre la próxima producción.

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La tercera entrega se emitió originalmente a finales de 2025 en Crunchyroll y se centró en tres grandes arcos argumentales muy intensos que equilibraron el drama, el pasado de los personajes y el peligro real. Por lo tanto, es necesaria una continuación. Aunque aún no es oficial, los fanáticos confían en que se repetirán los plazos de las anteriores temporadas.

EL EVENTO QUE PODRÍA INCLUIR NOVEDADES SOBRE EL FUTURO DE “SPY X FAMILY”

El evento que podría anunciar lo que sucederá con la franquicia “Spy x Family” tras el final de su tercera temporada es el Anime Extra Mission II, que se realizará dos años después del primer evento de este tipo, celebrado en 2024, que también incluyó excelentes noticias sobre el popular anime.

Siguiendo la estructura del primer evento, consistirá en un panel en vivo que incluirá lecturas de guion en directo (live dubbing) por parte de los seiyuus (actores de voz), anécdotas de la producción de la tercera temporada y secciones de juegos de variedad.

"Spy x Family" ha anunciado oficialmente su evento “Anime Extra Mission II”, que se realizará en Japón el 8 de noviembre (Foto: Wit Studio y CloverWorks)

¿Cuándo se realizará el “Spy x Family: Anime Extra Mission II”?

“Spy x Family: Anime Extra Mission II” se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2026 en el recinto Bellesalle Takadanobaba de Tokio, Japón.

Pero el registro para el sorteo de preventa general ya empezó. El plazo de solicitud de boletos por lotería está abierto desde el 25 de julio hasta el 30 de agosto de 2026.

Actores confirmados para el “Spy x Family: Anime Extra Mission II”

Takuya Eguchi (Loid Forger)

Atsumi Tanezaki (Anya Forger)

Saori Hayami (Yor Forger)

Kenichirō Matsuda (Bond / Narrador)

Kensho Ono (Yuri Briar)

Natsumi Fujiwara (Damian Desmond)

Emiri Kato (Becky Blackbell)

Ayane Sakura (Fiona Frost)

Fiona Frost, Loid Forger, Yor Forger y Yuri Briar son algunos de los personajes que aparecen en el póster oficial del evento especial en vivo “Spy x Family: Anime Extra Mission II” (Foto: Toho Animation)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “SPY X FAMILY”?

Si se confirma una cuarta temporada de “Spy x Family”, adaptaría los eventos del manga de Tatsuya Endo a partir del capítulo 88. La historia avanzará hacia nuevos secretos, una evolución importante en las relaciones y arcos con más acción. Esto incluye el arco del descanso trimestral (Term Break Arc).

No obstante, si se confirma una película, podría no continuar la historia del manga y presentar una historia independiente, al igual que ocurrió con “Spy × Family Code: White”.

La tercera temporada de "Spy x Family" se emitió originalmente desde el 4 de octubre de 2025 hasta el 27 de diciembre de 2025, y dejó el camino preparado para una cuarta entrega del anime (Foto: Crunchyroll)

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