¡La familia Forger ha vuelto a dar de qué hablar! Y es que “Spy x Family”, una de las franquicias de manga y anime más populares de los últimos años, lanzó una ilustración especial, la cual llegó junto al capítulo extra “Short Mission 19” de la obra de Tatsuya Endo. Entonces, ahora podemos ver a Loid, Yor, Anya y Bond fuera de su escenario habitual, ya que la pieza gráfica los traslada a Santorini, la preciosa isla griega a la que llegaron de vacaciones. Así, si te gustaría ver esta imagen del famoso universo ficticio, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que “Spy x Family” narra la historia de Twilight, el mejor espía de Westalis, quien adopta la identidad de Loid Forger para cumplir una misión que podría evitar un nuevo conflicto con Ostania.

En este contexto, para acercarse a un influyente político, él debe formar una familia e inscribir a su hija en la prestigiosa Academia Edén.

Así conoce a Anya, una niña con la capacidad de leer mentes, y se casa con Yor, una mujer que oculta una doble vida como asesina profesional.

De esta manera, el relato combina comedia, acción y ternura, una fórmula que lo ha hecho muy popular entre públicos de distintas edades.

¿QUÉ MUESTRA LA NUEVA ILUSTRACIÓN ESPECIAL DE “SPY X FAMILY”?

La imagen, presentada como la Ilustración Especial 12 de “Spy x Family” y publicada el pasado 13 de septiembre del 2026 en el perfil oficial del manga en X, muestra a los miembros de la familia Forger disfrutando de un paseo por Santorini, la isla griega reconocida por sus casas blancas, cúpulas azules y vistas al mar Egeo.

Aquí, Yor camina con un sombrero de paja por unas escalinatas de piedra, Loid la sigue con lentes de sol y sombrero, Anya corre feliz por delante con los brazos abiertos, y Bond, el perro de la familia, descansa cómicamente sobre los escalones.

¿Ya quieres apreciarla? Pues, debajo de estas líneas, puedes encontrar la pieza gráfica que ha enamorado a miles de fans.

Esta postal a color de "Spy×Family", creada por el mangaka Tatsuya Endo, muestra a la familia Forger de vacaciones disfrutando de los icónicos paisajes de Santorini, Grecia (Foto: Shōnen Jump+ / Shueisha)

¿POR QUÉ SE PUBLICÓ ESTA ILUSTRACIÓN ESPECIAL DE “SPY X FAMILY”?

La ilustración acompaña el lanzamiento de un capítulo extra del manga de Tatsuya Endo, el cual forma parte de las “misiones cortas” que “Spy x Family” estrena de forma paralela a su historia principal.

Se trata de “Short Mission 19″, publicación que sigue a Anya y a su compañera de escuela Becky Blackbell, quienes se reúnen con sus mascotas en un parque para perros.

Así, gracias a su telepatía, Anya descubre lo que realmente piensa Vizel, el consentido perrito de Becky, mientras Bond termina ganándose la simpatía de todos con un gesto de calidez frente al mal clima.

¿DÓNDE LEER Y VER “SPY X FAMILY”?

El manga “Spy x Family” se publica de forma digital y gratuita en Shonen Jump+ y Manga Plus.

El anime, por su parte, está disponible en Crunchyroll fuera de Asia, con sus tres temporadas y la película ya estrenadas.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

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