Uno de los avances de la tercera temporada de “Spy x Family” adelantó que los nuevos episodios mostrarán el pasado del maestro espía Twilight, que se esconde bajo el alias del psiquiatra Loid Forger. Por lo tanto, los fanáticos del manga homónimo de Tatsuya Endo esperan con ansias descubrir lo que sucedió con el pequeño Twilight antes de convertirse en un espía. Entonces, ¿cuándo se estrenará el primer episodio de la serie? ¿Qué eventos incluirá?

Por supuesto, la nueva entrega también de la serie producida por Wit Studio y CloverWorks, también seguirá al resto de integrantes de la familia Forger: la hija Anya, una telépata, la esposa Yor, una asesina conocida como la Princesa Thorn, y el perro Bond, que tiene poder precognitivo.

La tercera temporada 3 de “Spy x Family”, dirigida por Yukiko Imai, quien fue artista de guion gráfico y directora de episodios en las dos primeras entregas, tiene como tema de apertura “Hi o Mamoru” de Spitz y como canción de cierre “Actor”, interpretada por Lilas Ikuta.

La tercera temporada de "Spy x Family" ahondará en el pasado del espía Twilight, que utiliza el alias de Loid Forger (Foto: WIT Studio/ CloverWorks)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 1 DE “SPY X FAMILY” - TEMPORADA 3?

El primer episodio de la temporada 3 de “Spy x Family” se estrena el sábado 4 de octubre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1 DE “SPY X FAMILY” - TEMPORADA 3?

El primer capítulo de la tercera temporada de “Spy x Family” se emitirá en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “SPY X FAMILY” - TEMPORADA 3?

Los capítulos de la tercera temporada de “Spy x Family” se estrenan semanalmente en los siguientes horarios.

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “SPY X FAMILY”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1 DE “SPY X FAMILY” - TEMPORADA 3?

Todavía no se ha revelado el título ni la sinopsis oficial del primer episodio de la temporada 3 de “Spy x Family”, pero sin duda continuará con la historia de la familia Forger luego de lo que sucedió en la segunda entrega, que terminó con Loid y Bond rescatando a un perro de un incendio provocado por un pirómano y atrapando al delincuente.

Anya se entera de la situación tras leer la mente de Bond, pero continúa armando origamis con Yor. La escena final muestra a la familia reunida lista para la siguiente aventura.

La nueva temporada probablemente adapte el “Arco de los Esquemas de Amistad” y el “Arco del Circo Rojo” del manga. En el primero sigue a Yor Forger intentando hacer un nuevo amigo y a Anya buscando mejorar su relación con Damian Desmond. Mientras que el segundo, se centra en el secuestro de Anya y sus compañeros de clase por parte del grupo terrorista Red Circus.

El tema de apertura de la temporada 3 de "Spy x Family" está dirigido por Shingo Natsume y utiliza la canción "Hi o Mamoru" de Spitz (Foto: WIT Studio/ CloverWorks)

