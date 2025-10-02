Después de casi un año de espera, los fanáticos de “Spy x Family” finalmente podrán disfrutar de la tercera temporada del anime de Crunchyroll basado en el manga homónimo de Tatsuya Endo. En los próximos episodios, la peculiar familia Forger regresará con nuevas y emocionantes aventuras, así como misiones relacionadas con sus identidades secretas. ¿Cuántos episodios tendrá la tercera entrega? ¿Cuándo se estrenará cada uno de ellos?

Tatsuya Endo, el maestro espía Twilight, bajo el alias del psiquiatra Loid Forger, regresa junto a su familia ficticia, compuesta por su hija Anya, una telépata, su esposa Yor, una asesina conocida como la Princesa Thorn, y el perro de la familia Bond con poder precognitivo. Cada uno de ellos lidia con sus propios secretos.

La temporada 3 de “Spy x Family” cuenta con Yukiko Imai, quien fue artista de guion gráfico y directora de episodios en las dos primeras entregas, en la dirección, con Rino Yamazaki como encargado de la composición de la serie, con Kazuaki Shimada en el diseño de personajes y con (K)NoW_NAME en la composición musical.

Anya, la pequeña telépata, regresa en la tercera temporada de "Spy x Family" con nuevas emocionantes aventuras (Foto: WIT Studio/ CloverWorks)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “SPY X FAMILY”?

El primer episodio de la tercera temporada de “Spy x Family” se estrenará el sábado 4 de octubre de 2025. Cada semana se lanzará un nuevo capítulo del popular anime.

Crunchyroll transmitirá al nueva entrega en simultaneo en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

Por tanto, para disfrutar de los últimos episodios debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “SPY X FAMILY”?

Todavía no se ha revelado el número de episodios de la tercera temporada de “Spy x Family”, pero se espera que cuenta con al menos doce capítulos, al igual que la segunda temporada, o incluso con 13 como la primera.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “SPY X FAMILY”

Episodio 1: 4 de octubre de 2025

Episodio 2: 11 de octubre de 2025

Episodio 3: 18 de octubre de 2025

Episodio 4: por confirmar

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “SPY X FAMILY”?

Estados Unidos: 11:00 a.m. (Hora del Este) 8:00 a. m. (Hora del Pacífico)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8:00 a.m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10:00 a.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “SPY X FAMILY”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “SPY X FAMILY”?

Hasta el momento, Crunchyroll no ha compartido la descripción oficial de la nueva temporada de “Spy x Family”, pero probablemente se retomarán los eventos de la anterior entrega de la serie producida por Wit Studio y CloverWorks. Probablemente, se adapte el “Arco de los Esquemas de Amistad” y el “Arco del Circo Rojo” del manga.

En el primer arco, Yor Forger intentando hacer un nuevo amigo y Anya buscando mejorar su relación con Damian Desmond. En tanto, el segundo arco se centra en el secuestro de Anya y sus compañeros de clase por parte del grupo terrorista Red Circus.

No obstante, el tema central de la popular serie continúa siendo las identidades ocultas de Loid, Yor y Anya, lo que ocasiona que los protagonistas terminen envueltos en distintas situaciones.

Los Forger se preparan para más aventuras y complicaciones en la tercera temporada de "Spy x Family" (Foto: WIT Studio/ CloverWorks)

